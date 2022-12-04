Укр

Война — день 284: россияне давят под Бахмутом, но получают "по зубам" на Луганщине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Вторжение продолжается уже 284 дня Новость обновлена 04 декабря 2022, 00:49
Вторжение продолжается уже 284 дня

Оперативно о главном 4 декабря

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 284 дня. Аналитики отмечают, что украинским военным удалось улучшить свое положение в Луганской области, несмотря на то, что россияне продолжают активно штурмовать на Бахмутском направлении. При этом даже несмотря на огромные потери руководство страны-агрессора не отказалось от своих целей по захвату всей Украины, а потому они считают, что любое перемирие сейчас будет играть исключительно на руку россии. Также сохраняется высокий риск повторного массированного ракетного удара, который на этот раз может поразить объекты тепловой инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в россию — СМИ.

00:30 Глава Пентагону звинуватив росію у навмисній жорстокості у війні проти України.

00:18 В Запорожье раздались взрывы.

00:00 Глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может дать гарантии безопасности россии. Однако для этого ей придется выполнить четыре условия

О происходившем 1 декабря читайте в материале: Война — день 281: энергоинфраструктуру Украины продолжает "лихорадить", враг атакует на Донбассе

С данными за 2 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 282: россия побила рекорд потерь в Украине, ВСУ "продавливают" врага на Луганщине

Информация за 3 декабря доступна в сводке: Война — день 283: оккупанты штурмуют Бахмут, но ждут наступления ВСУ

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#Украина #Россия #Война