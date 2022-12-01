Война - день 281: энергоинфраструктуру Украины продолжает "лихорадить", враг атакует на Донбассе

Оперативно о главном 1 декабря

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 281 день. Наступил первый день зимы. Украинские энергетики и коммунальщики продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, порушенную вражескими ракетными ударами. На фронтах, несмотря на выпавший снег и приход холодов, затишья не наступило: оккупанты все также пытаются прорвать украинскую оборону, однако из-за погодных условий используют меньше техники, предпочитая полагаться на артиллерию и атаки пехотой, из-за чего несут значительные потери.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Экстренные ограничения электроэнергии в Киеве будут также применяться и в четверг, сообщил ДТЭК. Стабилизационные графики пока не действуют. Энергетики стараются как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуют в соответствии с ситуацией в энергосистеме страны.

Напомним, о том, что происходило 28 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 278: россияне штурмуют Бахмут, угроза нового ракетного удара по Украине

Информация за 29 ноября доступна в сводке: Война — день 279: тяжелые бои на Донбассе, угроза нового массированного удара

О происходившем 30 ноября читайте в материале: Война — день 280: войска рф обстреливают города Украины и штурмуют Бахмут