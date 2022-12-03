Война — день 283: оккупанты штурмуют Бахмут, но ждут наступления ВСУ

Оперативно о главном 3 декабря

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 283 дня. Несмотря на то, что враг продолжает фокусировать усилия на Бахмутском направлении и вести там наступательные операции, на других участках фронта дела для россиян обстоят не лучшим образом. В частности было замечено перемещение войск в Запорожской области, из-за чего аналитики допускают, что оккупанты начинают признавать, что не смогут удержать все оккупированные территории, включая и Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. При этом ВСУ также могут вскоре возобновить наступательные действия в Луганской области, а потому россияне приступили к подготовке второй линии обороны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что россияне могут совершить еще 3 или 4 массированных ракетных удара по Украине, при этом ПВО ВСУ способны сбить 75-90% всех запущенных ракет. По его словам, стремительное уменьшение числа ракет на вооружении россии заставляет ее искать

Информация за 30 ноября доступна в сводке: Война — день 280: войска рф обстреливают города Украины и штурмуют Бахмут

О происходившем 1 декабря читайте в материале: Война — день 281: энергоинфраструктуру Украины продолжает "лихорадить", враг атакует на Донбассе

С данными за 2 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 282: россия побила рекорд потерь в Украине, ВСУ "продавливают" врага на Луганщине