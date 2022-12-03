"Заморозка" войны с россией приведет к серьезным последствиям для Украины — ISW

Временное прекращение боевых действий в Украине увеличит вероятность нового российского вторжения в будущем

Украинские военные продолжают оборону против наступающего врага. Все чаще речь заходит о переговорах, хотя Украина не согласится на условия россии, которые подразумевают продолжение оккупации украинских земель.

В Институте изучения войны считают, что "совет искать компромисс с россией в точке высокого давления на Украину является опасной глупостью". Директор проекта критических угроз института предпринимательства AEI Фредерик Каган віражает мнение, что принятие россией разумных компромиссных условий — почти невероятно из-за внутренней высокой цены. "Нет никаких оснований полагать, что путин (президент рф владимир путин, — ред) или любой его преемник откажется от своих максималистских целей в отношении Украины, даже если он или его преемник согласится на временное прекращение боевых действий", — пишет он в статье.

россия будет продолжать пытаться полностью подчинить Украину. Если соглашение будет заключено сейчас — путин будет пытаться силой его пересмотреть, если по его мнению (или преемника) ситуация будет благоприятной. Прекращение огня может позволить россии восстановить военное преимущество над Украиной.

Каган выделил семь вероятных развитий событий в несколько лет после перемирия, если оно будет заключено сейчас:

Украинская военная мощь будет ниже, чем сейчас Российская военная мощь будет больше, чем сейчас, и будет расти Западная военная поддержка Украины будет меньше Западная экономическая поддержка Украины будет недостаточной и сократится Общий западный энтузиазм в отношении поддержки Украины снизится Внутриукраинская сплоченность будет ниже Цели россии в отношении Украины и США останутся неизменными

По мнению эксперта, западные страны должны использовать преимущество, чтобы предотвратить способность россии возобновлять войны в будущем. Для США этот вопрос актуален, поскольку война в Украине подвергает опасности Европу и НАТО и может привести к эскалации, вплоть до применения ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность к общению с путиным, но в кремле уже заявили, что открыты к переговорам, но камнем преткновения станет статус оккупированных территорий. В Украине идти на компромиссы с захватчиками не хотят.