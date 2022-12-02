СМИ: оккупанты готовы уйти с ЗАЭС, но при одном условии - в россии отреагировали

СМИ узнали, какие условия может ставить рф для ухода с ЗАЭС

россия может отвести свои войска из Запорожской атомной электростанции уже в скором времени.

Как сообщает российское издание "Медуза", ссылаясь на собственные источники, близкие к кремлю, в москве раздумывают над очередным "жестом доброй воли". Им может оказаться отход с территории ЗАЭС. Однако, в материале говорится, что пойти на такой шаг в россии готовы при условии получения гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

"В Кремле и правительстве есть готовность к сделке. Качать и продавать (нефть и газ) очень важно для российского бюджета", — передает издание своего источника.

Отмечается, что через территории нашей страны проходит южная ветка трубопровода "Дружба", по которому нефть из рф поставляется в страны Европы (Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу). В общей сложности на "Дружбу" приходится примерно треть всех российских поставок нефти в европейские страны.

"Украинский участок "Дружбы" принадлежит "Укртранснафте", которая берет с россии плату за транзит нефти, а также имеет техническую возможность его остановить. С середины ноября поставки по трубопроводу идут с перебоями из-за ракетных ударов. При этом с 5 декабря "Дружба" станет главным способом транспортировки российской нефти в Европу, поскольку вступит в силу европейское эмбарго на поставки нефти из россии", — сообщает "Медуза".

В свою очередь, по словам корреспондента канала "Россия 24" Ольги Курлаевой, в "Росэнергоатоме" опровергли сообщения о готовности россии уйти с Запорожской АЭС в обмен на стабильный транзит газа и нефти из рф через Украину. Директора концерна Ренат Карчаа в личной беседе с кореспондетом заявил:

"Никаких признаков "ухода" концерна со станции нет. Наоборот: вкладываются деньги в модернизацию, набирается штат в различные структуры, а договоры заключили более 2500 сотрудников".

Отметим, что как передает издание "Украинская правда", мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что об отходе россиян из какого-то населенного пункта Запорожской области говорить пока рано.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского указали на важную деталь, которая может говорить о том, что освобождение ЗАЭС уже близко.

Также мы сообщали о том, что ролитолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, почему невозможно вернуть ЗАЭС дипломатическим или экономическим путями.