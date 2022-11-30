Оккупанты назначили нового директора захваченной ЗАЭС: кто он и что происходит на станции
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Захватчики продолжают устанавливать на ЗАЭС свои правила
На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре назначили нового директора.
Так, Запорожскую АЭС возглавил Юрий Черничук, бывший главный инженер украинского "Энергоатома". Об этом в своем Telegram-канале сообщил член оккупационной администрации Запорожской области коллаборант владимир рогов.
Также об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карча.
"Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЭК "Энергоатом" занимал позицию главного инженера", — сказал Карча.
В то же время, на странице Генштаба ВСУ сообщают, что оккупанты продолжают устанавливать свои правила на ЗАЭС. Теперь они запретили вход на территорию станции работникам станции, которые отказались подписывать контракт с "Росатомом".
Напомним, глава Энергоатома Петр Котин обратил внимание на то, что российские захватчики на ЗАЭС будто бы "собирают чемоданы" и воруют все, что могут найти. Однако в то же время он подчеркнул, что говорить о том, что россияне покидают Запорожскую АЭС, пока рано, но о подготовке к такому шагу можно сказать.