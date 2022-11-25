россия готовится уйти с ЗАЭС? Замечены интересные сигналы

Удары по украинским АЭС 23 ноября вызвали слишком много шума

Удары россии по Запорожской атомной электростанции в Энергодаре много месяцев тревожили мировое сообщество, однако 23 ноября пострадали сразу все украинские АЭС, что всерьез накалило обстановку, и сейчас россия наконец говорит про "международный мониторинг соблюдения договоренностей по защите станции", вследствие которого могут вывести российских военных с территории объекта.

"Телеграф" собрал все, что известно по теме на утро пятницы, 25 ноября.

Отмечается, что о "международном мониторинге" для защиты ЗАЭС заявил постпред рф михаил ульянов, — по его словам, разговоры об этом россия уже ведет с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Стоит заметить, что на фоне таких уступок российская пропаганда уже начала говорить, что рф готовится вывести военных из Энергодара и "сдать станцию".

Пропагандистка Анна Долгарева заметила, что сдачу Энергодара не смогут оправдать так, как Херсона: "Если будет принято непростое решение о выходе вс рф из Энергодара, я никак не смогу исправить ситуацию, которая произойдет в медийном пространстве. Там нет ни одного енота".

Также о выходе россии из Энергодара пишет и известный канал "Образ будущего".

"Все идет к отому, что Кремль передаст контроль над ЗАЭС МАГАТЭ и затем Киеву, — говорится в сообщении. — До Нового года страну [россию] ждут самые неожиданные политические развороты и потрясения, которые в лучшем случае приведут к прозрению".

Как известно, российские военные регулярно проводят обстрелы Запорожской АЭС, обвиняя в них Вооруженные силы Украины. Пользуясь тем, что Украина не откроет огонь по ядерному объекту, на территории станции развернули целую военную базу.

А после массированного обстрела Украины 23 ноября все украинские АЭС (Ровенская, Южноукраинская, Хмельницкая, Запорожская) были отключены от сети из-за снижения частоты в энергосистеме Украины, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал "беспрецедентной и глубоко тревожащей" ситуацией.

В связи с этим Украина обращалась к МАГАТЭ с просьбой предоставить миссии и поддержку помимо Запорожской АЭС также на другие работающие станции и Чернобыльскую АЭС.

Вечером 24 ноября стало известно, что эксперты МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС для поддержки и помощи персоналу.