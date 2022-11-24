Украинские АЭС до сих пор отключены от системы: когда они вернуться в строй

Украинскую энергосистему удалось объединить только к утру

Украинские АЭС, которы после ракетного обстрела 23 ноября экстренно отключились от украинской энергосистемы, возобновят работу вечером в четверг. Это приведет к сокращению дефицита электроэнергии.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что украинская система пережила блекаут и удалось восстановить единую сеть только к четырем утра.

Критические объекты инфраструктуры уже получают электроэнергию. После этого объемы запитаных от электросети объектов будут увеличиваться. После начала работы АЭС, запланированного к вечеру 24 ноября, дефицит должен сократиться. Отметим, что во многих областях ситуация с энергосистемой до сих пор остается напряженной. Например, в Ивано-Франковской области свет будут отключать без графиков и на неопределенное время. Их последнего — запитаны снова две области, Винницкая и Кировоградская.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большую часть ракет удалось сбить. Следующего массивного удара по энергосистеме стоит ждать не скоро, считают эксперты, срок — до двух недель.