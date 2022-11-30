Окупанти призначили нового директора захопленої ЗАЕС: хто він і що відбувається на станції

Загарбники продовжують встановлювати на ЗАЕС свої правила

На захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі призначили нового директора.

Так, Запорізьку АЕС очолив Юрій Черничук, колишній головний інженер українського "Енергоатому". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член окупаційної адміністрації Запорізької області колаборант володимир рогов.

Також про це в ефірі одного з російських телеканалів заявив радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карча.

"Новим директором Запорізької атомної станції та першим заступником генерального директора АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця концерну НАЕК "Енергоатом" займав позицію головного інженера", — сказав Карча.

Водночас, на сторінці Генштабу ЗСУ повідомляють, що окупанти продовжують встановлювати свої правила на ЗАЕС. Тепер вони заборонили вхід на територію станції працівникам станції, які відмовилися підписувати контракт із "Росатомом".

Нагадаємо, глава Енергоатому Петро Котін звернув увагу на те, що російські загарбники на ЗАЕС нібито "збирають валізи" і крадуть усе, що можуть знайти. Проте в той же час він наголосив, що говорити про те, що росіяни залишають Запорізьку АЕС, поки що зарано, але про підготовку до такого кроку можна сказати.