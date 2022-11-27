Освобождение Запорожской АЭС близится: у Зеленского указали на важную деталь

Оккупанты пока не уходят из ЗАЭС, но уже готовятся к этому

Россияне не смогут удержать Запорожскую АЭС и уже появляются признаки того, что они готовят передать ее в руки украинских специалистов.

Как рассказал в эфире канала FreeDOM советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, линия обороны оккупантов постепенно смешается в сторону границы россии.

Вместе с тем он добавил, что в 2014 году мир закрыл глаза на оккупацию Крыма, что позволило россии там закрепиться, однако сейчас мир категорически отвергает возможность того, что ЗАЭС перейдет под контроль оккупантов на длительное время. При этом такую позицию демонстрируют даже в организациях, где действует мощное российское представительство, вроде агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ).

"Никто в мире не ведет себя так, как в 2014 году. И естественно россия физически и юридически удержать Запорожскую АЭС не может", — сказал Подоляк.

Вместе с тем подобное мнение высказал и глава Энергоатома Петр Котин, который обратил внимание на то, что в российских СМИ появляется все больше сообщений о том, что возможно следует передать станцию под контроль МАГАТЭ.

"Такое, знаете ли, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти", — сказал он.

При этом он отметил, что пока рано говорить, что россияне покидают ЗАЭС, однако уже можно сказать о подготовке к такому шагу.

Как сообщалось ранее, 20 ноября оккупанты нанесли ряд ударов по инфраструктуре Запорожской АЭС из-за чего блоки 5 и 6 пришлось перевести в режим минимальной выработки пара.