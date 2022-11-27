Звільнення Запорізької АЕС наближається: у Зеленського вказали на важливу деталь

Окупанти поки що не йдуть із ЗАЕС, але вже готуються до цього

Росіяни не зможуть утримати Запорізьку АЕС і з’являються ознаки того, що вони готують передати її в руки українських фахівців.

Як розповів в ефірі каналу FreeDOM радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, лінія оборони окупантів поступово змішається у бік кордону росії.

Водночас він додав, що у 2014 році світ заплющив очі на окупацію Криму, що дозволило росії там закріпитися, проте зараз світ категорично відкидає можливість того, що ЗАЕС перейде під контроль окупантів на тривалий час. При цьому таку позицію демонструють навіть в організаціях, де діє потужне російське представництво на кшталт агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ).

"Ніхто у світі не веде себе так, як у 2014 році. І природно росія фізично та юридично утримати Запорізьку АЕС не може", — сказав Подоляк.

Водночас подібну думку висловив і голова Енергоатому Петро Котін, який звернув увагу на те, що в російських ЗМІ з’являється все більше повідомлень про те, що можливо слід передати станцію під контроль МАГАТЕ.

"Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть усе, що можуть знайти", — сказав він.

При цьому він зазначив, що поки що рано говорити, що росіяни залишають ЗАЕС, проте вже можна сказати про підготовку до такого кроку.

Як повідомлялося раніше, 20 листопада окупанти завдали ряд ударів по інфраструктурі Запорізької АЕС, через що блоки 5 і 6 довелося перевести в режим мінімального вироблення пари.