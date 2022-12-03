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"Десатанизация" УПЦ. Гонения за веру или борьба с преступниками в рясах - интервью с Игорем Козловским

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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У государства есть действенные инструменты против церковников-госпредателей Новость обновлена 03 декабря 2022, 15:45
У государства есть действенные инструменты против церковников-госпредателей

Игорь Козловский объяснил "Телеграфу", почему промосковское духовенство само виновато в своих бедах, и что делать верующим

На этой неделе Служба безопасности Украины продолжала следственные действия в храмах и епархиях московского патриархата в разных регионах страны в рамках дел о коллаборационизме и государственной измене.

Наверное, уже собранные и задокументированные факты вдохновили Совет нацбезопасности и обороны предпринять следующие шаги против Украинской православной церкви (ранее УПЦ Московского патриархата). А 2 декабря на сайте президента Украины был опубликован указ, которым вводится в действие громкое решение СНБО о фактическом запрете на функционирование церквей УПЦ МП в нашей стране. Также государство ввело персональные санкции против отдельных представителей верхушки московской церкви в Украине.

"Телеграф" поинтересовался мнением авторитетного украинского ученого, религиоведа, кандидата исторических наук Игоря Козловского, как будут развиваться события вокруг УПЦ и что будет с проукраинскими верующими и священниками этой церкви. Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Игорем Козловским.

Игорь Козловский

"Все организации, действующие на территории Украины, как и граждане, равны перед законом"

Как соотносятся недавние решения СНБО, указ президента и действия правоохранителей с принципом отделения церкви от государства? Не переходит ли государство какой-нибудь допустимый предел в борьбе против коллаборантов в священнических рясах?

— Во-первых, церковь у нас действительно отделена от государства. Церковь несколько иная структура, потому что она не может вмешиваться в дела государства. Но ведь государство, устанавливая те или иные законы, регулирует деятельность на территории Украины разных организаций, в том числе и религиозных. Это не вмешательство, а регулирование согласно действующему законодательству. У нас другая система взаимодействия с церковью, сравнивая, например, с Соединенными Штатами. Там церковь и государство обе отделены друг от друга. А у нас отделена только церковь от государства.

Во-вторых, все организации, действующие на территории Украины, как и граждане, равны перед законом. Равенство перед законом подразумевает, что на них распространяются все требования, в том числе военного времени. Потому что военное время диктует свою логику. Если есть подозрение, что та или иная организация, или какой-либо человек, который является гражданином Украины, является частью гибридной политики враждебного государства, то очевидно, что украинское государство должно принимать определенные решения.

Если говорить об УПЦ МП, то следующее решение государства будет окончательным запретом этой церкви. Так, в Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект. По вашей оценке, насколько приближена УПЦ МП к полному запрету?

— Надо понимать, что когда мы говорим о запрете, подразумевается запрет деятельности, прописанный в законе о свободе совести и религиозных организациях. В украинском законодательстве также написано, что любая организация может действовать без регистрации. Поэтому деятельность должна пониматься в широком смысле. Не только как зарегистрированная организация, но и незарегистрированная. Но мы же не можем нарушать Конституцию Украины. Согласно нормам Основного закона, есть право человека на свободу совести.

Свобода совести означает, что человек имеет право исповедовать любую веру и свободно распространять ее. Это конституционное требование. А с другой стороны, мы понимаем, что есть международное законодательство, которое подписывала Украина. И наши все законы, особенно те, за которыми следит Европейский Союз (поскольку мы готовимся к вступлению в ЕС), должны соответствовать международным нормам. Поэтому мы с вами должны понимать, что все эти решения должны быть в правовом поле. Что и подчеркивает президент. А это значит, что все решения, принятые на СНБО и утвержденные указом президента, как раз расписали шаги, которые будет делать государство в правовой плоскости.

Первый шаг — два месяца для того, чтобы был подготовлен законопроект о том, как ввести в правовое поле те организации, которые аффилированы с центром, находящимся во враждебном государстве. Вы сказали, что в парламенте есть подготовленный законопроект, но я понимаю, что есть желание написать новый, или, учитывая прошлые инициативы, создать такой законопроект, который действительно учитывал бы и рекомендации международных структур, и правозащитников.

"УПЦ не смогла четко разорвать все связи с РПЦ"

Но ведь война идет уже 9 месяцев. Разве коллаборанты в рясах изменятся за этот двухмесячный срок, если до этого никаких шагов от москвы они не делали?

— Это сложная ситуация с юридической точки зрения. Есть эти два месяца. Это срок, за который церковь (УПЦ МП — Авт.) должна войти в диалог с государством относительно того, что этот закон будет направлен именно на эту организацию, которая, к сожалению, так и не смогла четко сказать, что она церковь украинского народа, которая так и не смогла вычистить из своих рядов приверженцев "русского мира" среди епископата, священников и т.д. Поэтому мы и имеем такое количество коллаборантов. Она так и не смогла выбросить эту литературу, которая является фактически пропагандистской и где продвигается идеология "русского мира". Она (УПЦ, — Авт.) не смогла четко разорвать все связи с РПЦ.

Один из митрополитов УПЦ МП с путинским патриархом кириллом

Сейчас она очутилась в той ситуации, когда есть новый этап. Или входить в диалог с государством, в диалог с гражданским обществом, доказывать, что они те, кто не является частью московской церкви. Хотя канонически они остаются в этих связях. Для этого государство будет проводить определенные экспертные исследования и устава, и деятельности.

Или она может пойти в другую сторону и заявить, что это — гонение на церковь и т.д. Это будет работать на руку нашим врагам. В россии сразу же скажут, мол, видите — наша "спецоперация" оправдана. Это такая опасная ситуация, поскольку будут появляться новые и новые вопросы, которые предстоит решать.

"Если человек верующий, он молится Богу, а не определенному патриарху"

Наверное, одним из таких является вопрос с проукраинским духовенством и прихожанами, которые поддерживают соборность Украины. Как решить эту задачу?

— Мы понимаем, если человек верующий, христианин, ему важна именно церковь Христова, а не организация из какой-то юридической структуры. И она (церковь, — Авт.) должна решать все на основании любви и диалога. К сожалению такого диалога (церковного в рамках УПЦ МП, — Авт. ) нет, поэтому будут, как я понимаю, определенные сложности.

Действительно, часть проукраинских священников и верующих могут присоединиться к Православной церкви Украины. Могут заявить о своей позиции, что они: а) являются христианами и б) что они являются украинскими христианами. Это важно. А тех, кто не хочет (конечно, в Украине никто не будет преследовать веру), их деятельность будет ограниченной.

В чем же разница между украинским православием и московским, что для многих священнослужителей УПЦ МП так трудно присоединиться к ПЦУ или разорвать все связи с РПЦ?

— Православие как таковое имеет одни и те же каноны, одну и ту же веру. Но, во-первых, это юридическое подчинение, создающее определенные механизмы влияния: московская церковь предстает как имперская церковь, которая не только поддерживает эту войну, но и проводит специальную политику. Она, разумеется, использует структуры, которые здесь есть в Украине. Вот именно на это и направлено, чтобы разорвать юридическую и каноническую связь. Никто веру не отрицает: если человек верующий, он молится Богу, а не определенному патриарху.

Во-вторых, так сложилось исторически, что каждый народ, имеющий свое государство, он, очевидно, должен иметь свою каноническую церковь. В Украине этот процесс завершился в 2018 году, когда православная церковь Украины получила томос и стала частью мирового православия и имеет свое место в диптихе. Диптих — список церквей, которые имеют каноничность и являются составной частью всемирной сети православных церквей…

В ближайшие дни читайте продолжение интервью с Игорем Козловским на сайте "Телеграф".

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#УПЦ МП #УПЦ #Религия #Игорь Козловский