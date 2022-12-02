Уже в Молдове: митрополит УПЦ МП после визита СБУ сбежал из Украины

Митрополит Мелетий уехал из страны через неделю после обысков СБУ

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, в чьей епархии недавно провела обыски СБУ, покинул Украину. В настоящее время он, видимо, находится в Молдове.

Известная украинская журналистка София Кошкина обратила внимание на пост на Facebook-странице "Episcopia de Ungheni și Nisporeni" (епархия русской православной церкви с центром в городе Унгень, входящая в состав Православной церкви Молдовы, — ред). В нем сообщается, что 1 декабря митрополит Мелетий архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр совершили Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе города Унгень (Молдова).

Фото - Episcopia de Ungheni și Nisporeni

"Черновицкий и Буковинский Мелетий уже в Молдове. Со своим российским паспортом, который нашла СБУ. Служил в Унгенах. Вернется/не вернется, ваши ставки? Ответ, думаю, очевиден", — пишет Кошкина.

Журналистка также задается вопросом о том, как митрополита Мелетия выпустили из страны.

Отметим, что за последние несколько недель Служба безопасности Украины провела ряд обысков в епархиях УПЦ (Московского патриархата). Подобные мероприятия проводились правоохранителями на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) в здании администрации епархии. В том числе и у главы епархии митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Однако позже митрополит Мелетий заявил, что российского гражданства он не имеет, но признал, что писал заявление на получение российского паспорта в 2007 году.

Напомним, что СБУ во время контрразведывательных мероприятий застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиту в постели с 17-летний парнем, который поёт в местном хоре.