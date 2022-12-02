Вже у Молдові: митрополит УПЦ МП після візиту СБУ втік із України

Митрополит Мелетій виїхав із країни через тиждень після обшуків СБУ

Митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій, у чиїй єпархії нещодавно провела обшуки СБУ, залишив Україну. Нині він, певне, перебуває у Молдові.

Відома українська журналістка Софія Кошкіна звернула увагу на пост на Facebook-сторінці "Episcopia de Ungheni și Nisporeni" (єпархія російської православної церкви з центром у місті Унгень, що входить до складу Православної церкви Молдови, — ред.). У ньому повідомляється, що 1 грудня митрополит Мелетій архієпископ Унгенський та Ниспоренський Петро здійснили Божественну літургію в Олександро-Невському кафедральному соборі міста Унгень (Молдова).

Фото — Episcopia de Ungheni și Nisporeni

"Чернівецький і Буковинський Мелетій уже в Молдові. Зі своїм російським паспортом, який знайшла СБУ. Служив в Унгенах. Повернеться/не повернеться, ваші ставки? Відповідь, думаю, очевидна", — пише Кошкіна.

Журналістка також ставить питання про те, як митрополита Мелетія випустили з країни.

Зазначимо, що за останні кілька тижнів Служба безпеки України провела низку обшуків у єпархіях УПЦ (Московського патріархату). Подібні заходи проводились правоохоронцями на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) у приміщенні адміністрації єпархії. У тому числі й у глави єпархії митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія.

Правоохоронці під час обшуків виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Однак пізніше митрополит Мелетій заявив, що російського громадянства не має, але визнав, що писав заяву на отримання російського паспорта у 2007 році.

Нагадаємо, що СБУ під час контррозвідувальних заходів застали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Микиту у ліжку з 17-річним хлопцем, який співає у місцевому хорі.