РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської лаври "Паші Мерседеса" та Новинського — ЗМІ

Під санкції потрапило близько десяти священнослужителів УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти деяких представників релігійних організацій, у тому числі й відомого намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя).

Як повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на джерело в команді Зеленського, під санкції потрапили близько десяти священнослужителів УПЦ МП, переважно з територій, окупованих росією.

Крім того, до цього списку потрапив колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, який влітку 2022 року склав повноваження і заявив, що має намір присвятити себе гуманітарним проектам, служінню Українській Православній Церкві та відновленню зруйнованих храмів.

Зазначається, що рішення про санкції було ухвалено РНБО 1 грудня після розгляду діяльності релігійних організацій на території України за умови військової агресії росії.

За інформацією УП, повний список прізвищ, які опинилися у списку санкцій осіб, у Зеленського обіцяли опублікувати пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) під час обшуків співробітники Служби безпеки України застали священнослужителя у ліжку з неповнолітнім хлопцем.

Також "Телеграф" писав про те, що СБУ провела обшук у Києво-Печерській лаврі після гучного скандалу через відео, де нібито моляться на росію на територію однієї з церков комплексу.