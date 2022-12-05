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Судьба храмов, деоккупация сознания коллаборантов, священники-аморалы — ученый оценил скандалы вокруг УПЦ

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
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Автор
Игорь Козловский Новость обновлена 05 декабря 2022, 10:52
Игорь Козловский. Фото Facebook.com

Религиовед Игорь Козловский рассказал "Телеграфу", как Украина сможет победить на духовном фронте

Вокруг Украинской православной церкви и ее священников продолжаются скандалы. Ранее стало известно, что священнослужителя УПЦ МП Никиту (Андрея Сторожука), ранее попавшего в скандал из-за секса с 17-летним парнем, возвели в ранг епископа.

До этого СБУ обнародовала список деятелей УПЦ, попавших под санкции СНБО. А прежде правоохранители проводили следственные действия в храмах и епархиях УПЦ МП в разных регионах страны в рамках дел о коллаборационизме и государственной измене.

"Телеграф" поинтересовался мнением религиоведа, кандидата исторических наук Игоря Козловского, как дальше будут развиваться события вокруг УПЦ, что будет с проукраинскими верующими и священниками этой церкви и какая разница между украинским и российским православием. Об этом шла речь в первой части нашего интервью. Ниже предлагаем продолжение содержательного разговора с ученым на религиозную и общественно-политическую тематику.

Как деоккупировать сознание

На прошлой неделе Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Как по-вашему мнению должен решаться вопрос передачи других культовых сооружений УПЦ, которые имеют государственную собственность и находятся в аренде у московского патриархата?

— Во-первых, очевидно, что эти здания будут передаваться официальным структурам Православной церкви Украины по назначению. Или, если эти сооружения обладают некоей исторической ценностью, они могут так и оставаться просто памятниками архитектуры. К примеру, как святая София в Киеве. Это же недействующий храм, а памятник архитектуры, наше национальное сокровище.

Во-вторых, есть проблемы именно с теми зданиями, которые построены и являются собственностью самой церкви (УПЦ МП.Авт.). Здесь ситуация более сложная. Потому что если УПЦ потеряет свой статус юридического лица, то понятно, что закон также должен предусмотреть, как быть с ее имуществом, движимым и недвижимым. Это должно быть четко прописано в законодательстве.

"Возвращать не только территории, но и людей"

Сейчас в публичном пространстве идет дискуссия, каким образом после деоккупации реинтегрировать территории и проживающих там людей. Что делать с людьми, которые годами потребляли российскую пропаганду, и в частности, которые до сих пор говорят, где вы были, когда 8 лет бомбили Донбасс и т.д.?

— Данная проблема из сферы, как деоккупировать сознание. Это главный вопрос, как и с верующими московского патриархата. Надо понимать, что множество проблем, которые мы имеем сейчас, начиная не только с 2014 года, но и раньше, заключается в проблеме сознания людей. Я бы ее назвал тотальным гуманитарным невежеством.

Например, когда я видел людей, которые (на Донбассе. — Авт.) брали оружие еще в 2014 году, видел их во время плена, то обратил внимание, что это абсолютные невежды в гуманитарных вопросах. Ни истории не знают, ни исторической памяти нет. Не умеют рефлексировать, у них нет критического мышления. Они просто потребители информации. Какую информацию им предоставляют, они и потребляют, считая, что это их знания. Это катастрофа. Это касается тех же верующих московского патриархата и тех, кто находится на оккупированных территориях.

Задача состоит в том, что здесь нужно работать системно: и государству, и гражданскому обществу. Нужно и вести просветительскую работу, и образовательную работу, должны также приобщаться учреждения культуры и медиа. Все должны работать с тем, чтобы давать качественную информацию и формировать базовые знания людей об истории и современности, о тех или иных особенностях государственной политики, всесторонне освещать те же религиозные и культурные вопросы. Все это требует именно системного подхода для того, чтобы возвращать не только территории, но и людей.

"Мы не можем просто волюнтаристски ограничивать те или иные права"

Есть такое мнение, чтобы на захваченных россией территориях украинских граждан, которые получили российские паспорта , после деоккупации на какой-то срок лишать некоторых гражданских прав. К примеру, права голосовать и избираться, а также соответственно занимать определенные государственные должности. Как вы относитесь к такому подходу?

— Опять же, для того чтобы это делать, нужно иметь соответствующее законодательство. Мы – правовое государство. Мы не можем просто волюнтаристски ограничивать те или иные права. Это называется переходное правосудие. Проблема переходного правосудия — подготовить все составляющие (закон о колаборанстве — активном или пассивном) с тем, чтобы был индивидуальный подход к каждому человеку. Это как раз работа для наших законодателей по части переходного правосудия.

Насколько оно будет продуктивным, ведь раньше парламент принимал немало решений, которые иногда называют законодательным спамом, который вроде бы и приняли, но годами так и не воплотили реальную жизнь?

— Да, вы правы, данная проблема касается имплементации законодательства, как его ввести в практическую плоскость. Здесь действительно есть множество проблем на местах. Потому что, опять же, там работают конкретные исполнители, которые могут иметь проблемы в своем сознании, которые также входили в различные коррупционные схемы и так далее.

Возвращаюсь к мнению, что нужно работать над сознанием людей. И не только тех, кого мы деоккупируем, а и тех, кто будет выполнять эти законы. Опять же, необходим механизм влияния на их сознание. Если они не выполняют, они должны нести ответственность за невыполнение.

Возвращаясь к теме массовых обысков в храмах УПЦ, стало известно, что во время следственных действий правоохранители выявляли кроме доказательств связей священников с россией еще и конкретные аморальные факты из их частной жизни (в частности, имеется в виду громкий секс-скандал с 17-летним парнем). Где та граница между безнравственностью и ответственностью представителей духовенства?

— Когда мы с вами говорим о той или иной безнравственности, подразумевается, что это относится не к законодательству, а именно к этому пространству, которое уже создалось у представителей московского священства, ведущих такой аморальный образ жизни.

Не можем сказать, что с точки зрения закона здесь есть какое-либо нарушение, если это не несовершеннолетний. Если несовершеннолетний, то это еще нужно доказать и привлечь к ответственности. А все остальное – это моральная оценка общества. Она касается скорее имиджа и нельзя это включать в уголовное производство.

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#Россия #УПЦ МП #Война #Козловский #Скандалы