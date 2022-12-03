Санкции СНБО против московского патриархата: в СБУ рассказали, кто попал в список

Всего в списке десять имен

В Службе безопасности обнародовали список деятелей Украинской православной церкви (УПЦ МП), которые угодили в санкционный список СНБО.

Как сообщает пресс-служба СБУ, всего в списке 10 человек, которые либо являются представителями УПЦ МП или тесно связаны с этой организацией.

Отмечается, что большинство из них в настоящее время либо находятся за границей, либо выехали на временно оккупированные территории Украины.

Среди них:

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь Петр Дмитриевич);

митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец Ростислав Филиппович);

митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко Владимир Петрович)

епископ Коктебельский Агафон (Опанасенко Вячеслав Александрович)

епископ Джанкойский и Раздольский Алексей (Овсянников Александр Александрович);

епископ Бахчисарайский Калленик (Чернышев Константин Валерьевич);

архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов Александр Борисович);

бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Иванов Олег Александрович);

бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Масленников Алексей Александрович).

Отмечается, что указанные лица выступали с инициативами о том, чтобы присоединить свои церкви к РПЦ, согласились на сотрудничество с оккупантами, продвигали пророссийские нарративы и отрицали вооруженную агрессию россии против Украины.

Ограничительные меры против них будут действовать в течение пяти лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение финансовых операций, блокировка на выведения капитала за пределы Украины и другое.

Также их лишат всех государственных наград.

Напомним, СБУ накануне провела следственные действия в храмах и епархиях УПЦ МП в разных регионах страны в рамках дел о коллаборационизме и государственной измене.

В свою очередь "Телеграф" поинтересовался мнением авторитетного украинского ученого, религиоведа, кандидата исторических наук Игоря Козловского относительно того, как будут развиваться события вокруг УПЦ и что будет с проукраинскими верующими и священниками этой церкви.