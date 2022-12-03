"Вижу руку Божью": предстоятель ПЦУ Епифаний обратился к верующим по ситуации с Лаврой

Митрополит Епифаний сравнил Украинскую Лавру с новорожденным ребенком

Предстоятель ПЦУ и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал внесение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как монастыря в составе ПЦУ в Единый реестр юрлиц. Он отметил, что был заложен "один из краеугольных камней в крепкую основу Поместной Церкви".

В своем обращении к верующим он сказал, что это — важный шаг к возвращению украинской молитвы в стены Лавры. Митрополит также добавил, что ПЦУ пройдет путь мирно и спокойно, что он будет не быстрым и многие вопросы еще предстоит решить. После этого в Лавре зазвучит молитва на украинском языке за изгнание российских агрессоров, победу и добро для Украины.

"Давайте сохранять спокойствие и работать дальше", — написал Епифаний. Отметим, что регистрация юрлица не означает передачу Лавры ПЦУ, а именно создание организации в монастыре, которым пользуется ПЦУ. "В том, как постепенно растет осознание важности духовной безопасности, я вижу руку Божию. И хотя враги Украины сегодня пытаются спровоцировать возмущение, но как и до сих пор, они не увенчаются успехом", — добавил митрополит.

Напомним, что в Киево-Печерской Лавре накануне прошли обыски. Против ее наместника Павла были введены санкции СНБО. Служба безопасности Украины проверяет множество монастырей связанных с УПЦ московского патриархата и находит там интересные вещи.