"Бачу руку Божу": предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до віруючих щодо ситуації з Лаврою

Митрополит Епіфаній порівняв Українську Лавру з новонародженою дитиною

Предстоятель ПЦУ та митрополит Київський та всієї України Епифаній прокоментував внесення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря у складі ПЦУ до Єдиного реєстру юросіб. Він зазначив, що було закладено "один із наріжних каменів у міцну основу Помісної Церкви".

У своєму зверненні до віруючих він сказав, що це важливий крок до повернення української молитви до стін Лаври. Митрополит також додав, що ПЦУ пройде шлях мирно і спокійно, що він буде нешвидким і багато питань ще доведеться вирішити. Після цього у Лаврі зазвучить молитва українською мовою за вигнання російських агресорів, перемогу та добро для України.

"Зберігаймо спокій і працюймо далі", — написав Епіфаній. Зазначимо, що реєстрація юрособи не означає передачі Лаври ПЦУ, а саме створення організації в монастирі, яким користується ПЦУ. "В тому, як поступово зростає усвідомлення важливості духовної безпеки, я бачу руку Божу. І хоча вороги України сьогодні намагаються спровокувати збурення, але як і дотепер, вони не матимуть успіху", — додав митрополит.

Нагадаємо, що у Києво-Печерській Лаврі напередодні пройшли обшуки. Проти її намісника Павла було запроваджено санкції РНБО. Служба безпеки України перевіряє безліч монастирів пов’язаних із УПЦ московського патріархату і знаходить там цікаві речі.