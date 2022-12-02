Любителі росії, на вихід: Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир ПЦУ

Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру реєстрували як монастир у складі ПЦУ.

1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу у складі Помісної Церкви внесено 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

Єпископ Православної церкви України Євстратій повідомив, що з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування українській святині влади Московському патріархату Священний Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (ухвала №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви чоловічого монастиря "Св. Печерська Лавра". Тоді ж Синод доручив Блаженнішому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням надати один із храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

Зазначається, що Митрополит Київський та всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним та духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженний Митрополит Епіфаній призначено очолювати монастир як юридичну особу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рада національної безпеки та оборони України санкції проти намісника Києво-Печерської лаври "Паші Мерседеса" та Новинського.

Також ми повідомляли про те, що журналіст, магістр філософії Іван Верстюк пояснив, чому важлива доля Лаври.