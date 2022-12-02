Любители россии, на выход: Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ

Митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зерегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205).

Епископ Православной церкви Украины Евстратий сообщил, что с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации — мужского монастыря "Св. Печерская Лавра". Тогда же Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Эпифанию обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

Отмечается, что Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженный Митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо.

Напомним, ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины санкции против наместника Киево-Печерской лавры "Паши Мерседеса" и Новинского.

Также мы сообщали о том, что журналист, магистр философии Иван Верстюк объяснил почему важна судьба Лавры.