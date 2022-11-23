Журналист, магистр философии Иван Верстюк объяснил, почему вопрос Лавры также является вопросом безопасности для всей Украины

Во вторник, 22 ноября, Служба безопасности Украины, а также Нацполиция и Нацгвардия, приступили к проведению ряда контрразведывательных мероприятий на территории Киево-Печерской Лавры – легендарного столичного монастыря, основанного в XI веке, находящегося под контролем так называемой "УПЦ МП". Это правильное решение и правильные действия. Лавра не один год исполняла роль ячейки русской православной культуры, которая в нынешних условиях является риском безопасности для Киева и Украины, и который нельзя игнорировать.

Начнем с того, что Киевскую Лавру в разные годы охраняла собственная военизированная охрана в милитарной форме и пророссийскими настроями. Присутствие радикально настроенных молодых людей в форме с сантиментами к идеологии "русского мира" в Киеве — нельзя было считать нормой ни до войны, ни тем более во время войны. Форму охранников Лавры могут носить разные ненадежные элементы, повышая риск диверсий как на территории самого монастыря, так и в центре Киева.

Именно поэтому действия СБУ вполне оправданы и очень логичны. Но дело в том, что проблема Киевской Лавры значительно глубже, чем пророссийские молодые люди в форме. Попробую объяснить, в чем дело.

Лавра и его духовенство обычно занимается распространением российской православной культуры. Это заметно из ассортимента лаврских магазинов, где есть, например, книги о московских священниках, а вот книгу с биографией украинского священника найти здесь крайне трудно, а логических объяснений для этого нет.

Вспомним 2019 год. Тогда Лавра издала большой книжный том о митрополите Владимире (Богоявленском) – руководителе монастыря и руководителе Киевской епархии, убитом в 1918 году. Для организации конференции о митрополите Владимире, материалы которой и стали основой книги, наместник Лавры Павел (Лебедь) создал организационный комитет. В него официально вошли Николай Азаров, Эдуард Ставицкий и Николай Злочевский – "элита" Партии регионов. А это – 2019 год, когда преступный характер деятельности этой партии был очевиден для миллионов украинцев и украинок. Такое провоцирование общественных расколов, подогревание нестабильности в общественных настроениях со стороны руководителей Лавры недопустимо.

Долгие годы Лавра игнорировала большинство актуальных церковных вопросов – это и отправление богослужений на украинском языке, и издание книг об истории Украинской церкви в проукраинском духе, и соответствующие стандарты образования в здешней Киевской духовной семинарии и академии. Вместо этого Лаврское духовенство проводило регулярные мероприятия по чествованию "русского культурного величия".

Официально прекратив каноническую связь с Московским патриархатом в мае 2022 года, церковная организация митрополита Онуфрия (Березовского), известная как УПЦ МП, не прибегла к дальнейшим мерам по украинизации церкви с целью избавления от российских влияний. Именно к этому призывали некоторые священники этой церкви.

Но попробуем подумать о будущем. Российская пропаганда непременно покажет контрразведывательные мероприятия в Лавре как "агрессию против церкви", против "православных верующих". Следует ожидать, что Московский патриархат обратится с нотами протеста в международные религиозные организации, требуя осудить события в Киевской Лавре 22 ноября. Такие ноты могут быть отправлены во Всемирную организацию церквей, ООН, поместных православных церквей.

Традиционно линию Московского патриархата на международной религиозной карте поддерживают Польская православная церковь, иногда это делают Антиохийская церковь и Иерусалимская церковь. Поэтому следует приготовиться, что ряд религиозных организаций могут выступить публично с осуждением контрразведывательных мероприятий в Лавре.

Более того, Московский патриархат и его руководители могут выступить с тезисами о "рейдерском захвате Лавры украинскими неонацистами", призывая к "православному джихаду". Подобные месседжи могут быть распространены через социальные сети, в частности, православные группе, действующие в Украине. Можно назвать такие Вайбер-группы как "Православные", "Мир души!", "Батюшка Амфилохий", в которых происходит распространение русской православной культуры, а попытки говорить об украинской православной культуре регулярно блокируются администраторами и участниками этих групп.

Цель Московского патриархата сейчас – мобилизовать лояльных к российской православной культуре священников и мирян на акции протеста против контрразведывательных событий в Лавре.

Комментируя происходящее в Лавре, следует говорить о том, что влияние российской культуры для Киева и Украины во время войны – очень серьезный элемент в палитре общественной нестабильности. Во времена, когда нужно сплачиваться вокруг идеи победы в войне, идеи максимальной поддержки для ВСУ, Украина не может игнорировать присутствие пророссийски настроенных сил на территории легендарного столичного монастыря.

Если же говорить о будущем церковной организации под руководством митрополита Онуфрия (Березовского), то ей следует наконец-то действовать в проукраинском духе. Восстановить полноценный диалог с ПЦУ, признав для начала каноничность ПЦУ и его духовенства. Начать украинскую патриотическую деятельность. Провести аудит настроений среди собственного духовенства, чтобы выявить в нем тех, кто своими пророссийскими настроениями, высказываниями и действиями вносит раздор в среду украинского общества.

С организационной точки зрения УПЦ МП – крайне громоздкая структура с большим количеством духовенства, в частности, духовенства в архиерейском сане. Выяснение чрезмерного количества епископов долгое время было специфической линией политики УПЦ МП, направленной на то, чтобы остановить переход духовенства к ВТО. Логика была следующая: у нас в УПЦ МП ты скоро можешь стать епископом, а в ВЦУ будешь всего-навсего священником. Конечно, с канонической точки зрения подобная логика неправильна.

Проблему УПЦ МП следовало начинать решать, пожалуй, раньше, однако лучше эту проблему решить сейчас во время войны, чем не решить ее вообще. Вряд ли в Украине может быть место религиозной организации, проповедующей духовную культуру страны-агрессора. Легких решений в данном направлении пока нет, а есть только сложные – но они способны обеспечить уровень общественной стабильности в Киеве и Украине, в котором нуждается задача победы в войне, началавшейся 24 февраля.