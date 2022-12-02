Был соратником патриарха кирилла: СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП

Прихожане церквей религиозной общины регулярно получали пропагандистские материалы, отпечатанные в рф

Проверка представителей УПЦ Московского патриархата представителями Службы безопасности Украины продолжается. Вслед за проведением контрразведывательных действий сразу в трех областях страны, правоохранители сообщили о подозрение митрополиту Кировоградской епархии данной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной Facebook-странице. Подчеркивается, что данный епископ длительное время был одним из приближенных к московскому патриарху кириллу, благодаря чему был одним из главных распространителей российской пропаганды в регионе.

"Митрополит был постоянно на связи с руководителем РПЦ и выполнял его поручения насчет оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в том числе АР Крым", — пишут правоохранители.

Митрополит хранил общее фото с патриархом кириллом, который благословил армию рф на войну против Украины

Общение происходило не только благодаря получению письменных циркуляров, но и через личные встречи с кириллом. Они происходили на территории россии.

Документы, подтверждающие общение с руководством РПЦ

Во время проведения следственных действий агенты СБУ смогли собрать доказательства вины священнослужителя, которые называют неопровержимыми. Среди них — и установленный факт постоянного распространения пророссийских печатных материалов, прославляющих путинский режим и оправдывающий действия армии рф. Также подобная "пресса" откровенно сомневалась в наличии украинской государственности.

"Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательством переписки с московскими "кураторами", — подчеркивают в Службе безопасности Украины.

На данный момент митрополиту сообщили о подозрении согласно ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грузит обвинение за нарушение равноправия граждан в вопросе религиозных убеждений. Следствие продолжается.

Во время следственных действий

Ну куда же без "колорадки"?

Напомним, что 2 декабря на сайте президента Украины было опубликовано указ, которым вводится в действие нашумевшее решение СНБО — о фактическом запрете на функционирование церквей УПЦ МП в нашей стране.

Изначально правоохранители обратили внимание на религиозных деятелей после скандального видео из Лавры, где прихожане пели молитву за "русский мир". Именно из Киево-Печерской святыни и начались регулярные обыски храмов УПЦ МП.