В разведке нашли интересное применение коллаборантам из УПЦ МП

Украина готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой

Служба безопасности Украины продолжает проводить проверку в объектах УПЦ московского патриархата по всей стране. Существует вероятность, что задержанных коллаборантов могут обменять на украинских защитников, которые оказались в плену оккупантов.

Украинская сторона уже не единожды продемонстрировала, что готова на многое, чтобы вернуть своих граждан, и будет дальше пользоваться любой возможностью сделать это. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"В ближайшее время будут новости. Каждый наш защитник, оказавшийся в российском плену, должен вернуться домой, в семью и в Украину" — сказал Юсов.

Не исключается, что задержанных во время обысков священников УПЦ МП могут приобщить к обменному фонду.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – подчеркнул представитель ГУР МО.

Напомним, ранее на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) во время обысков правоохранители застали священнослужителя в постели с несовершеннолетним парнем.