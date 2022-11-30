Укр

В разведке нашли интересное применение коллаборантам из УПЦ МП

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Коллаборантов из УПЦ МП могут обменять на пленных граждан Украины Новость обновлена 30 ноября 2022, 17:37
Коллаборантов из УПЦ МП могут обменять на пленных граждан Украины. Фото СБУ

Украина готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой

Служба безопасности Украины продолжает проводить проверку в объектах УПЦ московского патриархата по всей стране. Существует вероятность, что задержанных коллаборантов могут обменять на украинских защитников, которые оказались в плену оккупантов.

Украинская сторона уже не единожды продемонстрировала, что готова на многое, чтобы вернуть своих граждан, и будет дальше пользоваться любой возможностью сделать это. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"В ближайшее время будут новости. Каждый наш защитник, оказавшийся в российском плену, должен вернуться домой, в семью и в Украину" — сказал Юсов.

Не исключается, что задержанных во время обысков священников УПЦ МП могут приобщить к обменному фонду.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – подчеркнул представитель ГУР МО.

Напомним, ранее на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) во время обысков правоохранители застали священнослужителя в постели с несовершеннолетним парнем.

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#УПЦ МП #Обмен пленных