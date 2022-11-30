У розвідці знайшли цікаве застосування колаборантам із УПЦ МП

Україна готова демонструвати найкреативніші підходи, щоб повертати своїх громадян додому

Служба безпеки України продовжує проводити перевірку в об’єктах УПЦ московського патріархату по всій країні. Існує ймовірність, що затриманих колаборантів можуть обміняти на українських захисників, які опинились у полоні окупантів.

Українська сторона вже неодноразово продемонструвала, що готова на багато чого, щоб повернути своїх громадян, і далі користуватиметься будь-якою можливістю зробити це. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Найближчим часом будуть новини. Кожен наш захисник, який опинився в російському полоні, повинен повернутися додому, до родини та України" — сказав Юсов.

Не виключається, що затриманих під час обшуків священників УПЦ МП можуть залучити до обмінного фонду.

"На прикладі великого обміну та долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього з’являтимуться – і формальні, і неформальні, і публічні, і непублічні, і відкриті, і закриті – ми точно будемо використовувати", – наголосив представник ГУР МО.

Нагадаємо, раніше на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) під час обшуків правоохоронці застали священнослужителя у ліжку з неповнолітнім хлопцем.