Санкції РНБО проти московського патріархату: у СБУ розповіли, хто потрапив до списку

Загалом у списку десять імен

У Службі безпеки оприлюднили список діячів Української православної церкви (УПЦ МП), які потрапили до списку санкцій РНБО.

Як повідомляє пресслужба СБУ, всього у списку десять осіб, які або є представниками УПЦ МП або тісно пов’язані з цією організацією.

Зазначається, що більшість із них нині або перебувають за кордоном, або виїхали на тимчасово окуповані території України.

Серед них:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь Петро Дмитрович);

митрополит Сімферопольський та Кримський Лазар (Швець Ростислав Пилипович);

митрополит Феодосійський та Керченський Платон (Удовенко Володимир Петрович)

єпископ Коктебельський Агафон (Опанасенко В’ячеслав Олександрович)

єпископ Джанкойський та Роздольський Олексій (Овсянніков Олександр Олександрович);

єпископ Бахчисарайський Калленик (Чернишев Костянтин Валерійович);

архієпископ Ровеньківський та Свердловський Аркадій (Таранов Олександр Борисович);

колишній митрополит Ізюмський та Куп’янський Єлисей (Іванов Олег Олександрович);

колишній митрополит Роменський та Буринський Йосип (Масленніков Олексій Олександрович).

Зазначається, що вказані особи виступали з ініціативами про те, щоб приєднати свої церкви до РПЦ, погодилися на співпрацю з окупантами, просували проросійські наративи та заперечували збройну агресію рф проти України.

Обмежувальні заходи проти них діятимуть упродовж п’яти років. Вони передбачають блокування активів, обмеження фінансових операцій, блокування на виведення капіталу за межі України та інше.

Також їх позбавлять усіх державних нагород.

Нагадаємо, СБУ напередодні провела слідчі дії у храмах та єпархіях УПЦ МП у різних регіонах країни в рамках справ про колабораціонізм та державну зраду.

Своєю чергою, "Телеграф" поцікавився думкою авторитетного українського вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук Ігоря Козловського щодо того, як розвиватимуться події навколо УПЦ і що буде з проукраїнськими вірянами та священниками цієї церкви.