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"Десатанізація" УПЦ. Гоніння за віру чи боротьба зі злочинцями в рясах - інтерв'ю з Ігорем Козловським

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Держава має дієві інструменти проти церковників-держзрадників Новина оновлена 03 грудня 2022, 15:45
Держава має дієві інструменти проти церковників-держзрадників

Ігор Козловський пояснив "Телеграфу", чому промосковське духівництво само винне в своїх бідах, і що робити вірянам

Цього тижня Служба безпеки України продовжувала слідчі дії в храмах та єпархіях московського патріархату в різних регіонах країни в рамках справ про колабораціонізм і державну зраду.

Напевно, вже зібрані та задокументовані факти надихнули Раду нацбезпеки і оборони зробити наступні кроки проти Української православної церкви (раніше — УПЦ Московського патріархату). А 2 грудня на сайті президента України було опубліковано указ, яким вводиться в дію гучне рішення РНБО — про фактичну заборону на функціонування церков УПЦ МП у нашій країні. Також держава ввела персональні санкції проти окремих представників верхівки московської церкви в Україні.

"Телеграф" поцікавився думкою авторитетного українського вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук Ігоря Козловського, як розвиватимуться далі події довкола УПЦ і що буде з проукраїнськими вірянами та священниками цієї церкви. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв`ю з Ігорем Козловським.

Ігор Козловський

"Всі організації, які діють на території України, як і громадяни, рівні перед законом"

Як співвідносяться крайні рішення РНБО, указ президента та дії правоохоронців з принципом відділення церкви від держави? Чи не переходить держава якусь допустиму межу в боротьбі проти колаборантів у священницьких рясах?

— По-перше, церква у нас дійсно відділена від держави. Церква трохи інша структура, тому що вона не може втручатися в справи держави. Але ж держава, встановлюючи ті, чи інші закони, регулює діяльність на території України різних організацій, в тому числі і релігійних. Це не є втручанням, а є регулюванням згідно чинного законодавства. У нас інша система взаємодії з церквою, порівнюючи, наприклад, зі Сполученими Штатами. Там церква і держава обидві відділенні одна від одної. А у нас же відділена тільки церква від держави.

По-друге, всі організації, які діють на території України, як і громадяни, рівні перед законом. Рівність перед законом передбачає, що на них розповсюджуються всі вимоги, в тому числі воєнного часу. Тому що воєнний час диктує свою логіку. Якщо є підозра, що та чи інша організація, або та чи інша людина, яка є громадянином України, являється частиною гібридної політики ворожої держави, то тоді очевидно, що українська держава повинна приймати певні рішення.

Якщо говорити про УПЦ МП, напевно наступне рішення держави буде остаточна заборона цієї церкви. Так, в Раді вже зареєстрований відповідний законопроєкт. За вашою оцінкою, наскільки наближена УПЦ МП до повної заборони?

— Треба розуміти, що коли ми говоримо про заборону, мається на увазі заборона діяльності, яка прописана в законі про свободу совісті і релігійні організації. В українському законодавстві також написано, що будь-яка організація може діяти і без реєстрації. Тому діяльність повинна розумітися в широкому сенсі. Не тільки як зареєстрована організація, але й незареєстрована. Але ми ж не можемо порушувати Конституцію України. Згідно з норм Основного закону, є право людини на свободу совісті.

Свобода совісті означає, що людина має право сповідувати будь-яку віру і вільно її розповсюджувати. Це конституційна вимога. А з іншого боку ми розуміємо, що є міжнародне законодавство, яке підписувала Україна. І наші всі закони, особливо ті, за якими слідкує Європейський Союз (оскільки ми готуємося до вступу до ЄС), повинні відповідати міжнародним нормам. Тому ми з вами повинні усвідомлювати, що всі ці рішення мають бути в правовому полі. На чому й наголошує президент. А це означає, що всі рішення, прийняті на РНБО і затверджені указом президента, як раз розписали кроки, які буде робити держава у правовій площині.

Перший крок — два місяці для того, щоб був підготовлений законопроєкт стосовно того, як ввести в правове поле ті організації, які афільовані з центром, що знаходиться у ворожій державі. Ви сказали, що в парламенті є підготовлений законопроєкт, але ж я розумію, що є бажання написати новий, або, враховуючи минулі ініціативи, створити такий законопроєкт, який дійсно враховував би і рекомендації міжнародних структур, і правозахисників.

"УПЦ не змогла чітко розірвати всі зв'язки з РПЦ"

Але ж війна йде вже 9 місяців. Хіба колаборанти у рясах якось зміняться за цей двомісячний термін, якщо до того жодних кроків від москви вони не робили?

— Це складна ситуація з юридичної точки зору. Є ці два місяці. Це термін, за який церква (УПЦ МП, — Авт.) повинна увійти в діалог з державою стосовно того, що цей закон буде спрямований саме на цю організацію, яка на жаль так і не змогла чітко сказати, що вона церква українського народу, яка так і не змогла вичистити зі своїх лав прибічників "руського міру" серед єпископату, священників і т.д. Тому ми й маємо таку певну кількість колаборантів. Вона так і не змогла викинути цю літературу, яка фактично є пропагандистською і де просувається ідеологія "руського міру". Вона (УПЦ, — Авт.) не змогла чітко розірвати всі зв'язки з РПЦ.

Один із митрополитів УПЦ МП з путінським патріархом кирилом

Зараз вона опинилася в тій ситуації, коли є новий етап. Або входити в діалог з державою, в діалог з громадянським суспільством, доводити, що вони є тими, хто не є частиною московської церкви. Хоч канонічно вони залишаються в цих зв'язках. Для цього держава буде проводити певні експертні дослідження і статуту, і діяльності.

Або вона може піти в інший бік і заявити що це — гоніння на церкву і т.д. Це буде працювати на руку нашим ворогам. В рф зразу ж скажуть, мовляв, бачите — наша "спецоперація" є виправдною. Це така небезпечна ситуація, оскільки з'являтимуться нові і нові питання, які потрібно буде вирішувати.

"Якщо людина віруюча, вона молиться Богу, а не певному патріарху"

Напевно одним з таких є питання з проукраїнським духівництвом та парафіянами, які підтримують соборність України. Як розв'язати цей виклик?

— Ми розуміємо, якщо людина віруюча, християнин, то йому важливо саме церква Христова, а не з якоїсь юридичної структури. І вона (церква, — Авт.) повинна вирішувати все на підставі любові та діалогу. На жаль такого діалогу (церковного в межах УПЦ МП, Авт.) немає, тому будуть, як я розумію, певні складнощі.

Дійсно, частина проукраїнських священників і вірян можуть доєднатися чи вступити до Православної церкви України. Можуть заявити про свою позицію, що вони а) є християнами і б) що вони є українськими християнами. Це важливо. А тих, хто не хоче (звичайно, що в Україні ніхто не буде переслідувати за віру), їхня діяльність буде обмеженою.

У чому ж тоді різниця між українським православ'ям та московським, що для багатьох священнослужителів УПЦ МП так важко доєднатися до ПЦУ або розірвати всі зв'язки з РПЦ?

— Православ'я як таке має одні й ті самі канони, одну й ту саму віру. Але, по-перше, це юридичне підпорядкування, яке створює певні такі механізми впливу: московська церква постає як імперська церква, яка не тільки підтримує цю війну, а й проводить спеціальну політику. Вона, зрозуміло, використовує структури, які тут є в Україні. Ось саме на це й спрямовано, щоб розірвати юридичний і канонічний зв'язок. Ніхто ж віру не заперечує: якщо людина віруюча, вона молиться Богу, а не певному патріарху.

По-друге, так склалося історично, що кожний народ, який має свою державу, він очевидно повинен мати свою канонічну церкву. В Україні цей процес завершився в 2018 році, коли Православна церква України отримала томос і стала частиною світового православ'я та має своє місце в диптиху. Диптих — перелік церков, які мають канонічність і є складовою частиною всесвітньої мережі православних церков…

Найближчими днями читайте продовження інтерв'ю з Ігорем Козловським на сайті "Телеграф".

Теги:
#УПЦ МП #УПЦ #Релігія #Ігор Козловський