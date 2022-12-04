Наградили? Угодивший в секс-скандал с несовершеннолетним священник УПЦ МП получил "повышение" (фото)

Церемонию посвящения проводили в присутствии митрополита УПЦ МП Онуфрия в его резиденции

Священнослужителя УПЦ МП Никиту (Андрея Сторожука), который ранее попал в скандал из-за секса с 17-летним парнем, возвели в ранг епископа.

Как сообщает LB.ua, хиротония или обряд посвящения происходил в Феофании, а руководил им митрополит УПЦ МП Онуфрий.

Сообщается, что архимандрит Никита был назначен епископом в Черновицко-Буковинскую епархию 23 ноября, поскольку его предшественник митрополит Серафим сбежал в россию.

До хиротонии он был секретарем указанной епархии.

Впрочем, уже 25 ноября сотрудники СБУ наведались туда с обысками и застали его в постели с 17-летним певчим местного хора. Сам Никита после этого записал видеообращение, в котором утверждал, что якобы снять одежду их заставили правоохранители.

В ходе обысков также было обнаружено, что у главного местного иерарха, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия есть российское гражданство. Уже первого декабря священнослужителя нашли в Молдове, вернулся ли он в Украину неизвестно.

"Телеграф" после этого поинтересовался мнением авторитетного украинского ученого, религиоведа, кандидата исторических наук Игоря Козловского относительно того, как будут развиваться события вокруг УПЦ и что будет с проукраинскими верующими и священниками этой церкви.