Нагородили? Священик УПЦ МП, який потрапив у секс-скандал з неповнолітнім, отримав "підвищення" (фото)

Церемонію посвячення проводили у присутності митрополита УПЦ МП Онуфрія у його резиденції

Священнослужителя УПЦ МП Микиту (Андрія Сторожука), який раніше потрапив у скандал через секс із 17-річним хлопцем, звели до рангу єпископа.

Як повідомляє LB.ua, хіротонія чи обряд посвячення відбувався у Феофанії, а керував ним митрополит УПЦ МП Онуфрій.

Повідомляється, що архімандрит Микита був призначений єпископом до Чернівецько-Буковинської єпархії 23 листопада, оскільки його попередник митрополит Серафим втік до росії.

До хіротонії він був секретарем вказаної єпархії.

Втім, вже 25 листопада співробітники СБУ навідалися туди з обшуками та застали його у ліжку з 17-річним півчим місцевого хору. Сам Микита після цього записав відеозвернення, в якому стверджував, що нібито зняти одяг їх змусили правоохоронці.

У ході обшуків також було виявлено, що головний місцевий ієрарх, митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій має російське громадянство. Вже першого грудня священнослужителя знайшли у Молдові, чи він повернувся до України невідомо.

"Телеграф" після цього поцікавився думкою авторитетного українського вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук Ігоря Козловського щодо того, як розвиватимуться події навколо УПЦ та що буде з проукраїнськими вірянами та священниками цієї церкви.