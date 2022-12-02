россия продолжает "мясорубку" под Бахмутом и готовится наступать на Луганщине: свежие карты боев

Враг осознает, что не удержит все оккупированные территории Запорожской области

На утро пятницы, 2 декабря, российские оккупанты продолжают наступать в районе Авдеевки, имеют некоторые успехи в районе Бахмута и обороняются на линии Сватово-Кременная.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали на картах, что происходит на фронте на сегодня.

Общая линия фронта в Украине сейчас выглядит так:

Карта боевых действий в Украине 02.12.2022

Теперь разберем детально по регионам.

Донецкая область

На данном этапе россия прилагает на этом направлении больше всего усилий.

В районе Бахмута зафиксировано незначительное продвижение оккупантов. рф утверждает, что контролирует Андреевку, большую часть трассы Горловка-Бахмут и продвигается на запад от Курдюмовки. Украинские источники сообщали, что отбили нападения у Бахмута, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Белогоровки, Опытного, Майорска и Курдюмовки.

В районе Авдеевки под Донецком враг продолжал наступление, украинские защитники отбили штурмы у Красногоровки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского, Новомихайловки, Каменки.

На западе Донецкой и востоке Запорожской областей враг продолжает оборону и обстрелы.

Карта боевых действий Донецкая область 02.12.2022

Херсон и Юг в целом

1 декабря россияне продолжали строить укрепления и перебрасывать войска на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако, как именно происходит переброска, — пока непонятно.

Генштаб ВСУ информировал, что вражеских военных частично вывели из Олешек и разместили вдоль трассы Голая Пристань-Олешки.

В Запорожской области зафиксирован выход вражеских войск из Пологов, Михайловки и Инженерного, — ситуация в Пологах примечательна, поскольку город находится на важном перекрестке, и без контроля над ним россии будет тяжело удержать Токмак.

"Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать, что российские войска не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов по сосредоточению российских войск и материально-техническому обеспечению", — констатируют эксперты.

По их мнению, враг осознает, что полностью не удержит линию фронта и сейчас ищет, где сосредоточить силы.

На Кинбурнской косе продолжается освободительная операция, она до сих пор не под контролем Украины.

В Крыму россия держит резервы для поддержки оборонных операций в Запорожской и Херсонской областях.

Карта боевых действий Херсонская область 02.12.2022

Харьковская и Луганская области

Российские военные строят оборонительные рубежи на Сватовском и Лиманском направлениях, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Ожидается, что враг может возобновить наступление на Лиманском направлении.

Карта боевых действий Луганская область 02.12.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента Украины открыли, сколько украинских военных погибли на войне с российскими захватчиками.