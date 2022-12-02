россия продолжает "мясорубку" под Бахмутом и готовится наступать на Луганщине: свежие карты боев
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Враг осознает, что не удержит все оккупированные территории Запорожской области
На утро пятницы, 2 декабря, российские оккупанты продолжают наступать в районе Авдеевки, имеют некоторые успехи в районе Бахмута и обороняются на линии Сватово-Кременная.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали на картах, что происходит на фронте на сегодня.
Общая линия фронта в Украине сейчас выглядит так:
Теперь разберем детально по регионам.
Донецкая область
На данном этапе россия прилагает на этом направлении больше всего усилий.
В районе Бахмута зафиксировано незначительное продвижение оккупантов. рф утверждает, что контролирует Андреевку, большую часть трассы Горловка-Бахмут и продвигается на запад от Курдюмовки. Украинские источники сообщали, что отбили нападения у Бахмута, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Белогоровки, Опытного, Майорска и Курдюмовки.
В районе Авдеевки под Донецком враг продолжал наступление, украинские защитники отбили штурмы у Красногоровки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского, Новомихайловки, Каменки.
На западе Донецкой и востоке Запорожской областей враг продолжает оборону и обстрелы.
Херсон и Юг в целом
1 декабря россияне продолжали строить укрепления и перебрасывать войска на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако, как именно происходит переброска, — пока непонятно.
Генштаб ВСУ информировал, что вражеских военных частично вывели из Олешек и разместили вдоль трассы Голая Пристань-Олешки.
В Запорожской области зафиксирован выход вражеских войск из Пологов, Михайловки и Инженерного, — ситуация в Пологах примечательна, поскольку город находится на важном перекрестке, и без контроля над ним россии будет тяжело удержать Токмак.
"Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать, что российские войска не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов по сосредоточению российских войск и материально-техническому обеспечению", — констатируют эксперты.
По их мнению, враг осознает, что полностью не удержит линию фронта и сейчас ищет, где сосредоточить силы.
На Кинбурнской косе продолжается освободительная операция, она до сих пор не под контролем Украины.
В Крыму россия держит резервы для поддержки оборонных операций в Запорожской и Херсонской областях.
Харьковская и Луганская области
Российские военные строят оборонительные рубежи на Сватовском и Лиманском направлениях, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Ожидается, что враг может возобновить наступление на Лиманском направлении.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента Украины открыли, сколько украинских военных погибли на войне с российскими захватчиками.