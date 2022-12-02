Укр

россия продолжает "мясорубку" под Бахмутом и готовится наступать на Луганщине: свежие карты боев

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Украинские военные продолжают уверенно давать отпор врагу Новость обновлена 02 декабря 2022, 07:06
Украинские военные продолжают уверенно давать отпор врагу. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Враг осознает, что не удержит все оккупированные территории Запорожской области

На утро пятницы, 2 декабря, российские оккупанты продолжают наступать в районе Авдеевки, имеют некоторые успехи в районе Бахмута и обороняются на линии Сватово-Кременная.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали на картах, что происходит на фронте на сегодня.

Общая линия фронта в Украине сейчас выглядит так:

Карта боевых действий Украина 02.12.2022
Карта боевых действий в Украине 02.12.2022

Теперь разберем детально по регионам.

Донецкая область

На данном этапе россия прилагает на этом направлении больше всего усилий.

В районе Бахмута зафиксировано незначительное продвижение оккупантов. рф утверждает, что контролирует Андреевку, большую часть трассы Горловка-Бахмут и продвигается на запад от Курдюмовки. Украинские источники сообщали, что отбили нападения у Бахмута, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Белогоровки, Опытного, Майорска и Курдюмовки.

В районе Авдеевки под Донецком враг продолжал наступление, украинские защитники отбили штурмы у Красногоровки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского, Новомихайловки, Каменки.

На западе Донецкой и востоке Запорожской областей враг продолжает оборону и обстрелы.

Карта боевых действий Донецкая область 02.12.2022
Карта боевых действий Донецкая область 02.12.2022

Херсон и Юг в целом

1 декабря россияне продолжали строить укрепления и перебрасывать войска на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако, как именно происходит переброска, — пока непонятно.

Генштаб ВСУ информировал, что вражеских военных частично вывели из Олешек и разместили вдоль трассы Голая Пристань-Олешки.

В Запорожской области зафиксирован выход вражеских войск из Пологов, Михайловки и Инженерного, — ситуация в Пологах примечательна, поскольку город находится на важном перекрестке, и без контроля над ним россии будет тяжело удержать Токмак.

"Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать, что российские войска не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов по сосредоточению российских войск и материально-техническому обеспечению", — констатируют эксперты.

По их мнению, враг осознает, что полностью не удержит линию фронта и сейчас ищет, где сосредоточить силы.

На Кинбурнской косе продолжается освободительная операция, она до сих пор не под контролем Украины.

В Крыму россия держит резервы для поддержки оборонных операций в Запорожской и Херсонской областях.

Карта боевых действий Херсонская область 02.12.2022
Карта боевых действий Херсонская область 02.12.2022

Харьковская и Луганская области

Российские военные строят оборонительные рубежи на Сватовском и Лиманском направлениях, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Ожидается, что враг может возобновить наступление на Лиманском направлении.

Карта боевых действий Луганская область 02.12.2022
Карта боевых действий Луганская область 02.12.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента Украины открыли, сколько украинских военных погибли на войне с российскими захватчиками.

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