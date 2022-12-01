Сколько украинских воинов погибло в войне против рф: у Зеленского озвучили конкретную цифру

Подоляк отметил, что очень много украинских защитников получили ранения

Недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об огромных потерях Украины в войне ошибочно, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Озвученные им данные – до 13 тысяч погибших защитников в ходе полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом он сказал в эфире "24 канала" в четверг, 1 декабря. По словам Подоляка, число погибших гражданских жителей может быть в разы большим, чем военных.

Так, глава Еврокомиссии, говоря о потерях Украины в войне, называла такие цифры: не менее 20 тысяч гражданских и 100 тысяч военных. Подоляк опровергнул озвученные данные.

"Безусловно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры — у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших", — сказал Подоляк.

Однако раненых у Украины достаточно много, признал советник ОП. Но наиболее массовые потери гражданского населения.

Как сообщалось, информация о реальном количестве погибших и раненых бойцов со стороны Украины – "чувствительна", распоряжаться ею имеют право лишь глава государства, Верховный главнокомандующий или глава Минобороны Украины. Так считает спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним, ранее Подоляк утверждал, что с начала войны россия потеряла около 200 тысяч человек, однако число включает в себя и погибших, и раненых.