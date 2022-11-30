Потери Украины, "репарации" и суд над российскими преступниками: свежие заявления главы Еврокомиссии

Российское полномасштабное вторжение принесло немало зла, поэтому ответственные за это люди должны понести наказание, считают в Европе

Пока российские оккупанты готовятся к очередному массированному ракетному ударе по украинской инфраструктуре, западные партнеры продолжают усиливать свою поддержку нашей страны. Так, в свежем обращении от 30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала несколько важных заявлений, направленных против Кремля. Она подтвердила, что Европа по-прежнему находится на стороне Киева и делает все возможное, дабы привлечь ответственных за страдания, причиненные войной, к ответственности.

"Телеграф" собрал для вас главные заявления из официального выступления фон дер Ляйен, видеозапись которой политик опубликовала в личном Twitter. Отметим, что некоторые ее заявления являются весьма неоднозначными, ведь не имеют подтверждений со стороны Украины.

Потери Украины на войне

По словам главы Еврокомиссии, украинская сторона после начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 20 тысяч гражданских и 100 тысяч военных.

"Вторжение россии в Украину принесло смерть, опустошение и невыносимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи", — отметила она, подчеркивая, что россияне обязательно должны отплатить за каждое военное преступление, совершенное ими на украинской земле.

Стоит подчеркнуть, что данные насчет потерь не являются подтвержденными официальными источниками со стороны официального Киева. Тем более это звучит странно на фоне недавних заявлений президента Владимира Зеленского, который утверждал, что потери оккупантов в десять раз превышают украинские. Добавим, что на утро 30 ноября представленная Генштабом ВСУ статистика свидетельствовала о почти 90 тысячах погибших россиянах, — и это никак не соотносится с заявлениями фон дер Ляйен.

Потери россии в Украине 30.11.2022

К тому же, установить точное количество жертв среди мирного населения невозможно, ведь часть городов и сел по-прежнему находится под российской оккупацией. Тем временем, за неофициальными данными, только в разбомбленном Мариуполе число жертв может достигать около 100 тысяч человек.

UPD. Спустя несколько часов после заявления фон дер Ляйен обращение политика было изменено — из него убрали упоминание количества погибших военных и гражданских.

Добавим и изначальный вариант видео — для справедливости и сравнения.

Внезапные "репарации" от россиян

Официально российские политики отказываются от оплаты любых репараций или других компенсаций для Украины за принесенный войной ущерб. Впрочем, на Западе эту проблему частично уже решают — с помощью заблокированных активов центрального банка рф, а также денег российских олигархов. В целом, сумма, которой сейчас фактически не могут распоряжаться россияне, — около 319 млрд евро.

По словам фон дер Ляйен, в краткосрочной перспективе Евросоюз хочет взять эти деньги под управления, а после инвестировать их. Здесь и кроется приятность для Украины — финансы хотят сделать подобием "репараций", которые можно будет направить на компенсацию нанесенных врагом убытков.

"Мы будем работать над международным договором с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы достичь этого", — подчеркнула политик.

Международный суд для российских преступников

Евросоюз планирует начать работу над созданием специализированного суда, который бы занимался расследованием и судебным преследованием преступления агрессии рф. При этом Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит и поддерживать Международный уголовный суд, который также работает по теме российско-украинской войны.

По словам главы Еврокомиссии, европейцы согласны сотрудничать с представителями других стран, чтобы получить максимальную поддержке для работы такого судебного органа, который вынесет справедливое решение для военных преступников.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен была с официальным визитом в Украине в начале осени. Тогда она отмечала, что подобная поездка является весьма символичной, ведь наша страна уже получила статус кандидата в члены Евросоюза.

"Телеграф" также рассказывал, как долго придется ждать Украине, чтобы заполучить звание полноценного участника Европейского Союза.