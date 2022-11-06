Через сколько Украина вступит в ЕС: еврокомиссар дал оптимистичный прогноз

Украине придется провести работу по совместимости с европейской экономикой

В ЕС оценили, что Украина сможет получить статус полноценного члена Евросоюза не менее, чем за два года.

Как рассказал еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгели, слова которого приводит Welt, это связано с необходимостью провести большую работу по интеграции Украины в европейский рынок.

"Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных сферах политики, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух", — подчеркнул Варгели.

При этом он считает, что для принятия Украины в ЕС необходимо применять стандартную процедуру вступления и применять те же критерии, что и к другим кандидатам на вступление.

Вместе с тем вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что наша страна начала готовиться к вступлению задолго до получения статуса страны-кандидата, а потому многие реформы уже проведены. Она также сослалась на мнение Польши и стран Балтии, поддерживающих ускоренное вступление Украины в ЕС.

Стоит отметить, что в среднем странам Европы понадобилось около 8 лет для того, чтобы пройти путь от кандидата на вступление до полноценного члена ЕС.

Напомним, 23 июня на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы этот шаг положил конец стратегической неопределенности в отношениях Европейского Союза с Украиной.