Через скільки Україна вступить до ЄС: єврокомісар дав оптимістичний прогноз

Україні доведеться провести роботу щодо сумісності з європейською економікою

У ЄС оцінили, що Україна зможе набути статусу повноцінного члена Євросоюзу не менше, ніж за два роки.

Як розповів єврокомісар з питань розширення Олівер Варгелі, слова якого наводить Welt, це пов’язано з необхідністю провести велику роботу з інтеграції України до європейського ринку.

"З огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку Євросоюзу та багатьох інших важливих сферах політики, підготовка до вступу, швидше за все, займе понад рік чи два", — підкреслив Варгелі.

При цьому він вважає, що для ухвалення України в ЄС необхідно застосовувати стандартну процедуру вступу та застосовувати ті самі критерії, що й до інших кандидатів на вступ.

Водночас віцепрем’єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що наша країна почала готуватися до вступу задовго до набуття статусу країни-кандидата, а тому багато реформ уже проведено. Вона також послалася на думку Польщі та країн Балтії, які підтримують прискорений вступ України до ЄС.

Варто зазначити, що в середньому країнам Європи знадобилося близько 8 років, щоб пройти шлях від кандидата на вступ до повноцінного члена ЄС.

Нагадаємо, 23 червня на саміті Євросоюзу було ухвалено рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС. На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, цей крок поклав край стратегічній невизначеності у відносинах Європейського Союзу з Україною.