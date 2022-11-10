Зеленский шокировал разницей потерь оккупантов и украинцев на фронте

рф не ценит жизнь своих военных, поэтому с легкостью их отправляет на удобрение для плодородной украинской земли

российская федерация, которая в последние дни начала накапливать ракеты для нанесения очередного массированного удара по Украине, продолжает нести огромные потери на фронте во время боев с украинскими защитниками. На сегодняшний день их количество в 10 раз превышает потери Вооруженных сил.

Об этом в своем интервью для издания CNN рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя заявление Пентагона о потере агрессором половины его танков за девять месяцев войны на украинских территориях. По мнению президента, такая оценка действительно достаточно близка к реальности.

"Я думаю, что это более-менее соответствует действительности — хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает", — объяснил он.

В то же время Зеленский добавил, что россияне потеряли в десять раз больше своей военной техники и личного состава во время боев на фронте, чем Вооруженные украинские силы. По его словам, эта разница крайне ощутима.

Украинский гарант не обошел вниманием вопрос крайне жесткого отношения российского командования к своим подчиненным, которых бросают на войну в Украину как "пушечное мясо". Именно поэтому, отметил он, их потери значительно больше.

"Каждый раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а прежде всего о защите наших военных", — добавил Зеленский.

Напоследок лидер добавил, что артиллерия, которую Украина получила от союзников из США и Европы, помогла "взломать" военное наступление россии.

"Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", — подытожил гарант.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне в Украине россия непрестанно терпит огромные потери как среди боевой техники, так и среди личного состава своих войск. В частности, первым удобрением для украинских плодородных земель становятся элитные российские подразделения. Даже западные разведывательные службы считают эти потери просто поразительными.