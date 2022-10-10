Пытались прорваться на Давыдов Брод, но попали в ад: названы потери врага на Юге

За сутки ликвидированы 44 оккупанта, 4 танка и два "Града"

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага, нанося ему урон в живой силе и военной технике.

О состоянии на полях боев в южных областях рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Согласно информации военных, в течение суток удалось уничтожить еще 44 российских оккупанта, а также большое количество их техники.

В частности, речь идет о 4 танках, 10 единицах автомобильной и другой бронированной техники, 4 минометах 120-мм калибра; 2 реактивныех системах залпового огня "Град"; 2 беспилотниках "Орлан-10".

Кроме того, удалось повредить еще 2 танка, 2 бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С".

"Обстановка в операционной зоне южных регионов, на южнобугском направлении, существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны продолжают активные действия, противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи", – отмечается в сводке.

Отмечается, что вчера, 9 октября, противник силами до мотострелкового взвода пытался атаковать подразделения Сил обороны с направления Безводного на Давыдов Брод. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.

Продолжаются авиаудары, за прошедший боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Обошлось без существенных потерь.

Уничтоженные склады и базы рашистов

Вечером из акватории Черного моря нанесен ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

Также из "Градов" и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду с направления Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

В свою очередь, авиацией ВСУ нанесла 99 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Напомним, что накануне наши бойцы уничтожили на Юге 83 рашиста и четыре танка.