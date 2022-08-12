Ежедневные потери россиян в Украине: в США назвали впечатляющую цифру

Ситуацию для кафиров сильно ухудшает использование ВСУ американской артиллерии

О том, что у российских оккупантов в Украине дела обстоят крайне плохо, свидетельствуют, в частности, слухи о постоянной ротации военного руководства. Сейчас речь идет о смене начальника черноморского флота рф. Разведданные США подтверждают, что потери россиян просто огромны.

Как пишет The New York Times, разведка и военные говорят о 500 убитых и раненых россиянах каждый день. Из-за этого продвижение российской армии происходит крайне медленно, а сами оккупанты истощены тяжелой работой, в которую превратилась для них запланированная кремлем "маленькая победоносная война".

Администрация Байдена склоняется к мнению, что даже до конца этого года у россиян не получится достичь своей урезанной цели – захватить весь Донбасс. Ситуация для оккупантов ухудшилась еще и прибытием на фронт американских реактивных систем залпового огня, в частности, теперь уже легендарных HIMARS, которые позволили деоккупировать часть территорий и нарушить логистику россиян.

Также, ссылаясь на двух неназванных чиновников, NYT пишет о 20 000 убитых в Украине россиянах, 5 000 из которых – наемники частной военной компании "Вагнер". При этом чиновники подчеркнули, что эта оценка базируется на анализе спутниковых снимков, перехваченных сообщений, сообщений в соцсетях и сообщениях местных СМИ. То есть, она может быть неполной.

Читайте также: Категория Блоги/мнения О чем говорят данные о выводе из Украины на восстановление боеспособности российских БТГр Военный обозреватель и блоггер Александр Коваленко (известный также как "Злой одессит") о показателе потерь оккупантов в Украине:

Вместе с тем американцы говорят и о значительных потерях среди защитников Украины. Аналитики США отмечают, что нынешняя война в Украине уже стала наиболее кровопролитным вооруженным конфликтом в Европе со Второй мировой войны.

Как сообщал "Телеграф", ранее Михаил Подоляк назвал приблизительную цифру ежедневных потерь Украины — они в десять раз меньше, чем у оккупантов.