Законно ли Украине атаковать цели на территории рф и нужно ли на это "разрешение" от НАТО

Эксперты рассказали "Телеграфу", что на самом деле необходимо Украине в ближайшее время

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, состоявшейся 29 ноября в Бухаресте, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Украине использовать оружие для атак военных объектов на территории россии. Также чиновник заявил, что члены Альянса не должны бояться эскалации конфликта, и сообщил о согласии нескольких других стран — членов НАТО на снятие с Украины ограничений по выбору военных целей, сообщает Bloomberg .

"Телеграф" выяснял, действительно ли Украина нуждается в получении разрешения на поражение вражеских военных объектов и стоит ли рассчитывать на поддержку нашими западными партнерами инициативы Эдгарса Ринкевичса.

Война без ограничений

В последние три месяца на территории россии и во временно оккупированном Крыму произошло несколько десятков масштабных пожаров, спровоцированных взрывами на военных базах, аэродромах и других стратегических объектах страны-агрессора. Местные власти, как правило, объясняли чрезвычайные ситуации "курением в неустановленном месте". В настоящее время неизвестно, были ли данные взрывы результатом атак со стороны ВСУ, ведь высшее военное руководство Украины воздерживалось от комментариев относительно этих событий.

Одной из причин, по которой успешные военные операции на вражеской территории могут держаться в тайне, вероятно, является нежелание украинского руководства усиливать обеспокоенность наших западных партнеров относительно еще большей эскалации конфликта в случае переноса боевых действий на территорию россии.

Из призыва литовского чиновника Эдгарса Ринкевичса "позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных пусковых установок или аэродромов" можно сделать вывод, что сейчас Украина ограничена в этих действиях, однако это не соответствует действительности.

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, обсуждать любые позиции наших западных партнеров по этому поводу не совсем корректно, поскольку они не могут повлиять на право Украины защищать свою территорию.

"Согласно всем международным нормам, регламентирующим правила ведения войны, Украина находится в состоянии войны с российской федерацией. Исходя из этого, мы имеем законное право атаковать любые военные объекты на территориях, которые рф использует для ведения войны против нас. Все эти объекты являются для нас законными целями. Решение о том, пользоваться этим правом или нет, принимает командование ВСУ. Никаких разрешений на это нам не требуется", — пояснил чиновник в комментарии "Телеграфу".

В том, что заявление главы МИД Латвии направлено, скорее, на оказание моральной поддержки и демонстрирует готовность наших партнеров отстаивать национальные интересы Украины на международной арене, уверен и директор Института мировой политики Евгений Магда.

По словам эксперта в сфере политологии, Украина, несомненно, имеет право атаковать вражеские военные объекты, однако ожидать официального одобрения этих действий со стороны Альянса не стоит.

"Ни одна страна НАТО не выступит против восстановления территориальной целостности Украины. В то же время ни одно должностное лицо этой организации не проголосует за нанесение ударов по территории россии. Теоретически, дискуссии могут возникать вокруг военных объектов в аннексированном Крыму, но его принадлежность Украине не вызывает сомнений ни у одного западного политика, поэтому мы и подавно не должны заручаться чьей-то поддержкой для проведения военных операций на оккупированном полуострове", — отметил Евгений Магда в комментарии "Телеграфу".

Цель требует средств

Несмотря на то, что международное право гарантирует Украине право на защиту своей территориальной целостности, реализовать их в полной мере без поддержки коллективного Запада нам вряд ли удастся.

С первого дня полномасштабного вторжения россии страны НАТО придерживаются жесткой политики по непредоставлению Украине дальнобойного вооружения. Отчасти это связано с опасениями Запада относительно эскалации конфликта и возможного применения россией ядерного оружия в ответ на удары по ее территории. Кроме того, по словам Евгения Магды, подобная позиция членов Альянса продиктована идеологией самой организации.

"Для получения дальнобойного оружия Украина должна заручиться поддержкой этого решения со стороны всех стран — членов НАТО. Достичь такого консенсуса по данному вопросу невозможно. Несмотря на мифы советской пропаганды, НАТО – прежде всего оборонный альянс. Именно поэтому Украина получает оружие, направленное в первую очередь на защиту страны", — объясняет эксперт.

В случае предоставления Украине необходимого вооружения, первоочередными целями для атак могли бы стать около 40 аэродромов, расположенных на территории россии, в аннексированном Крыму и Беларуси, рассказал "Телеграфу" спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Именно с этих аэродромов оккупационные войска рф наносят ракетные удары по Украине.

Вывести данные объекты из строя имеющимся вооружением ВСУ пока не могут – собственного дальнобойного оружия Украину лишили еще в 2000-х годах.

"Мы отдали самолеты стратегической авиации ТУ-22М-3, ТУ-160, ТУ-95. Именно с них нас сейчас и атакуют ракетами, ранее также принадлежавшими Украине. Позже нас лишили и ракет средней дальности, таких как "Скад", а также дальнобойных зенитных ракетных систем, таких как С-200, все это происходило под давлением россии и наших западных партнеров под гарантии Будапештского меморандума. Сейчас самое дальнобойное, что у нас есть, — это оперативно-тактический комплекс "Точка-У", но у нас их осталось очень мало", — объясняет Юрий Игнат.

В рамках военной помощи от стран НАТО Украина получала артиллерийские системы и снаряды, РСЗО с дальностью действия около 70 км, а также противокорабельные ракеты, действие которых ограничено дальностью 100-120 километров. Несмотря на то, что эти виды вооружения, безусловно, пригодились Вооруженным Силам Украины, закрыть все потребности ими невозможно.

"Если бы мы получили хотя бы оперативно-тактические комплексы ATACMS, это усилило бы нашу способность доставать до нужных целей. Также из дальнобойных средств были бы полезны дроны-камикадзе, имеющие заявленную дальность более чем 1000 км. Ну и, конечно, самолеты- истребители…" — отмечает пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Между тем государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а также мин калибра 120 мм. Отечественные боеприпасы производятся по технологии НАТО на различных мощностях, в том числе стран-партнеров. Именно эти снаряды являются наиболее "ходовыми" на фронте, а потому их запасы быстро иссякают.

На предприятии заявляют, что боеприпасы собственного производства должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают.