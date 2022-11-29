Поставки ЗРК Patriot Украине: в НАТО дали понять, что вопрос не закрыт

В НАТО понимают, что лишь поставки оружия приведут Украину к миру

Решение о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе ведутся дискуссии на этот счет.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед журналистами на полях форума в Бухаресте, организованного Институтом Аспена во вторник.

По его словам, Альянс признает стремление Украины к полноценному членству в НАТО, однако считает, что в настоящее время главным приоритетом должна быть военная поддержка.

При этом, говоря о передаче ВСУ ЗРК Patriot, Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время среди членов блока ведутся активные дискуссии на эту тему.

В целом, по словам генсека организации, в НАТО видят, что единственный способ обеспечить мир в Украине заключается в постоянных поставках оружия на нужды украинских Вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, после инцидента с падением ракеты в польском Пшеводуве Германия предложила закрыть восточную границу Польши своими комплексами Patriot. В ответ на это в Варшаве предложили вместо этого разместить их на западной границе Украины.

В Берлине после этого сделали однозначный намек на то, что хотели бы, чтобы эти комплексы оставались в границах стран НАТО.