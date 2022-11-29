Постачання ЗРК Patriot Україні: в НАТО дали зрозуміти, що питання не закрите

У НАТО розуміють, що лише постачання зброї приведе Україну до миру

Рішення про передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу перед журналістами на полях форуму в Бухаресті, організованого Інститутом Аспена у вівторок.

За його словами, Альянс визнає прагнення України до повноцінного членства в НАТО, проте вважає, що наразі головним пріоритетом має бути військова підтримка.

При цьому, говорячи про передачу ЗСУ ЗРК Patriot, Столтенберг наголосив, що наразі серед членів блоку ведуться активні дискусії на цю тему.

Загалом, за словами генсека організації, у НАТО вбачають, що єдиний спосіб забезпечити мир в Україні полягає у постійних постачаннях зброї на потреби українських Збройних сил.

Як повідомлялося раніше, після інциденту із падінням ракети у польському Пшеводуві Німеччина запропонувала закрити східний кордон Польщі своїми комплексами Patriot. У відповідь на це у Варшаві запропонували натомість розмістити їх на західному кордоні України.

У Берліні пізніше зробили однозначний натяк на те, що хотіли б, щоб ці комплекси залишалися в межах країн НАТО.