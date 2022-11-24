ЗРК Patriot можуть потрапити в Україну через Польщу: на що здатна легендарна система ППО

Рішення про постачання ще не прийнято

Після чергового серйозного обстрілу України, Німеччина запропонувала Польщі розмістити на кордоні з Україною MIM-104 Patriot — системи ППО. Польща у відповідь запропонувала альтернативу — убезпечити свій східний кордон та одночасно "закрити" частину України, розмістивши ЗРК на західному кордоні нашої країни.

MIM-104 Patriot — зенітно-ракетний комплекс американського виробництва, що використовується як армією США, так і постачається союзникам. Для його отримання Україні потрібен дозвіл Америки. Основне завдання "Петріота" — перехоплення балістичних ракет.

У військах США його прийняли на озброєння у 1982 році і з того часу удосконалювали. ЗРК складається з ракети та радарної системи.

Основні характеристики ЗРК Patriot:

Максимальна дальність перехоплення мети – 80 км,

Мінімальна дальність перехоплення мети — 3 км,

Максимальна висота перехоплення мети — 24 км,

Мінімальна висота перехоплення мети — 0,06 км,

Число одночасно обстрілюваних цілей — 8,

Імовірність ураження мети — 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6),

Швидкість ракети – 3-5 махів (3675-6125 км/год).

Зазначимо, що Польща проводить вже другу фазу інтеграції ЗРК до системи ППО Польщі "Вісла", яку почали розгортати ще до російської агресії. Випробування ЗРК у ній пройшли успішно в середині жовтня 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші системи ППО, які отримала Україна. Французький ЗРК Crotale налаштований на збиття цілі ворога на середніх і малих висотах. Українські сили ППО в останній масованій атаці 23 листопада показали себе з хорошого боку, збивши три чверті ворожих ракет.