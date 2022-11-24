Україна може отримати ЗРК Patriot, але не від США: у Польщі зробили цікаву пропозицію

Міноборони Польщі запропонувало Німеччині спосіб озброїти Україну потужними комплексами ППО

Після масштабного російського ракетного удару, який відбувся 23 листопада, Польща запропонувала Німеччині передати Україні комплекси ППО Patriot.

Як повідомив у своєму Твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, йдеться про системи ППО, які Берлін хотів розмістити на східних кордонах його країни.

За його словами, після нещодавніх ракетних ударів він звернувся до Німеччини з відповідною пропозицією та запропонував розгорнути ці комплекси на західному кордоні України.

Блащак переконаний, що це дозволить захистити Україну від подальших атак на об’єкти критичної інфраструктури, а також підвищить безпеку на східному кордоні Польщі.

Реакції Берліна поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, під час попереднього ракетного удару по Україні 15 листопада одна з ракет впала на території Польщі в населеному пункті Пшеводув.

Після цього Німеччина запропонувала допомогу Польщі у питанні захисного повітряного простору. Зокрема Берлін запропонував розмістити на східному кордоні країни систему ППО Patriot, яка б допомогла запобігти подібним інцидентам у майбутньому.