Украина может получить ЗРК Patriot, но не от США: в Польше сделали любопытное предложение

Минобороны Польши предложило Германии способ вооружить Украину мощными комплексами ПВО

После масштабного российского ракетного удара, который произошел 23 ноября, Польша предложила Германии передать Украине комплексы ПВО Patriot.

Как сообщил в своем Твиттер министр обороны Польши Мариуш Блащак, речь идет о системах ПВО, которые Берлин хотел разместить на восточных границах его страны.

По его словам, после недавних ракетных ударов он обратился к Германии с соответствующим предложением и предложил развернуть эти комплексы на западной границе Украины.

Блащак убежден, что это позволит защитить Украину от дальнейших атак на объекты критической инфраструктуры, а также повысит безопасность на восточной границе Польши.

Реакции Берлина пока не поступало.

Как сообщалось ранее, во время предыдущего ракетного удара по Украине 15 ноября, одна из ракет упала на территории Польши в населенном пункте Пшеводув.

После этого Германия предложила помощь Польше в вопросе защитны воздушного пространства. В частности Берлин предложил разместить на восточной границе страны систему ПВО Patriot, которая помогла бы предотвратить подобные инциденты в будущем.