Германия предложила военную помощь Польше: чем хотят помочь

После взрывов в Пшедуве Германия хочет помочь Польше защитится от ракет

После того, как во время российского массированного обстрела Украины в небольшом польском поселке Пшедув раздался взрыв ракеты, власти Польши начали расследование, которое должно установить происхождение данного оружия. В это время Германия предложила полякам усилить защиту их воздушного пространства с помощью своей авиации.

Как сообщает издание Укринформ, ссылаясь на слова спикера Минобороны ФРГ Кристиана Тильса, реакцией Германии на события в Польше стало предложение усиления воздушного патрулирования неба республики немецкими самолетами Eurofighter.

"Это может начаться уже завтра, если Польша пожелает этого", — передает издание слова Тильса.

Также спикер Минобороны добавил, что для усиления воздушного патрулирования польского неба не понадобятся аэродромы на территории Польши. Многоцелевые истребители смогут взлетать с немецких баз.

Отмечается, что данное предложение будет обсуждаться уже 16 ноября министрами обороны ФРГ и Польши. Патрулирование может проходить по определённому коридору, утвержденному польским правительством. Количество пар и коридоров также должно быть согласовано.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден считает, что в Польше могла упасть не российская ракета.

Также мы сообщали о том, как падение ракеты на территорию Польши может отразиться на войне в Украине.