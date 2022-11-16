Германия предложила военную помощь Польше: чем хотят помочь
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После взрывов в Пшедуве Германия хочет помочь Польше защитится от ракет
После того, как во время российского массированного обстрела Украины в небольшом польском поселке Пшедув раздался взрыв ракеты, власти Польши начали расследование, которое должно установить происхождение данного оружия. В это время Германия предложила полякам усилить защиту их воздушного пространства с помощью своей авиации.
Как сообщает издание Укринформ, ссылаясь на слова спикера Минобороны ФРГ Кристиана Тильса, реакцией Германии на события в Польше стало предложение усиления воздушного патрулирования неба республики немецкими самолетами Eurofighter.
"Это может начаться уже завтра, если Польша пожелает этого", — передает издание слова Тильса.
Также спикер Минобороны добавил, что для усиления воздушного патрулирования польского неба не понадобятся аэродромы на территории Польши. Многоцелевые истребители смогут взлетать с немецких баз.
Отмечается, что данное предложение будет обсуждаться уже 16 ноября министрами обороны ФРГ и Польши. Патрулирование может проходить по определённому коридору, утвержденному польским правительством. Количество пар и коридоров также должно быть согласовано.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден считает, что в Польше могла упасть не российская ракета.
Также мы сообщали о том, как падение ракеты на территорию Польши может отразиться на войне в Украине.