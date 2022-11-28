Німеччина "закрила питання" з системами Patriot для України

У Німеччині пояснили небажання передавати Україні ЗРК Patriot

У Берліні відповіли на пропозицію Варшави передати Україні ЗРК Patriot, якими Німеччина хотіла зміцнити східний кордон Польщі після інциденту з падінням ракети у Пшеводуві.

Як інформує Укрінформ, під час виступу на брифінгу представник міністерства оборони Німеччини Арно Коллац заявив, що у його країні зацікавлені, щоб ці системи залишалися всередині системи НАТО.

За його словами, глава відомства Крістіне Ламбрехт переконана, що її країна потребує цих ЗРК, щоб виконати свої обов’язки перед НАТО щодо забезпечення безпеки повітряного простору.

Водночас він наголосив, що пропозиція Польщі про допомогу із захистом від загроз з повітря залишається відкритою. І це стосується як розгортання комплексів Patriot, так і посилення патрулювання неба винищувачами Eurofighter.

Нагадаємо, раніше політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа" пояснив, чому Польща зробила таку пропозицію, а також, чому Україна ці комплекси від Німеччини не отримає.