Германия "закрыла вопрос" с системами Patriot для Украины

В Германии объяснили нежелание передавать Украине ЗРК Patriot

В Берлине ответили на предложение Варшавы передать Украине ЗРК Patriot, которыми Германия хотела укрепить восточную границу Польши после инцидента с падением ракеты в Пшеводуве.

Как информирует Укринформ, во время выступления на брифинге представитель министерства обороны Германии Арно Коллац, в его стране заинтересованы, чтобы эти системы оставались внутри системы НАТО.

По его словам, глава ведомства Кристине Ламбрехт убеждена, что ее страна нуждается в этих ЗРК, чтобы выполнить свои обязанности перед НАТО по обеспечении безопасности воздушного пространства.

Вместе с тем он подчеркнул, что предложение Польше о помощи с защитой от угроз с воздуха остается открытым. И это касается, как разворачивания комплексов Patriot, так и усиления патрулирования неба истребителями Eurofighter.

Напомним, ранее политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" объяснил, почему Польша сделала подобное предложение, а также почему Украина эти комплексы от Германии не получит.