Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" разъяснил политическую подоплеку ситуации

Ситуация с ЗРК Patriot, которые Германия решила передать Польше после очередного российского ракетного безумия, а Польша устами сразу нескольких влиятельных лиц (министра обороны Мариуша Блащака, премьер-министра Матеуша Моравецкого, председателя правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского) выразила готовность передать данные системы Украине, является показательной.

О наличии систем Patriot за пределами стран — членов НАТО мне, к примеру, не известно. Возможно, такое происходит на некоторых американских базах, но не более. И на это делает упор глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт, поясняя, почему данные ЗРК вряд ли окажутся в Украине.

Понятно, что необходимо сохранять в тайне военно-технические характеристики данного вида вооружения. Как понятно и то, что такие системы точно пригодились бы нам для более качественного закрытия неба.

В то же время надо понимать, что у Польши тут – свой интерес. Осенью следующего года там пройдут парламентские выборы. А правящая партия "Право и справедливость" взяла курс, в том числе, на требование репараций с той же Германии.

Очевидно, что их будут требовать и с россии, но от ФРГ начали требовать раньше. И было бы странно, если бы относящиеся к правящей партии Блащак, Моравецкий и Качиньский, с одной стороны, требовали от Берлина репараций, с другой – брали у него "ракетный щит".

Потому польские политики совершили красивый жест. Но он, увы, не имеет шансов на воплощение, потому что в вопросах сохранения военно-технических секретов НАТО достаточно последовательно. И это, к примеру, останавливает поставки Украине самолетов, а не только ЗРК.