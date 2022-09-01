Польша потребует от Германии колоссальные репарации: в чем причина

Сумму определила специально созданная комиссия

В четверг, 1 сентября, стало известно, что Польша, которая возглавила рейтинг стран-друзей Украины, потребует от Германии репарации в размере более 1,3 трлн долларов за потери в ходе Второй мировой войны.

Об этом заявил лидер правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает bbc. Он рассказал, что специально созданная комиссия определила, что сумма репараций должна составлять 6,2 трлн польских злотых (около 1,32 трлн долларов), что является почти третью нынешнего годового ВВП Германии.

"Сумма была подсчитана наиболее ограниченным, консервативным методом, она вполне могла бы быть больше", — заявил Качиньский на пресс-конференции, приуроченной к 83-й годовщине вторжения в Польшу немецких войск 1 сентября 1939 года. В этот день началась Вторая мировая война.

Немецкие власти пока не комментировали это заявление из Варшавы, однако ранее в Германии подчеркивали, что все финансовые вопросы по поводу Второй мировой войны давно урегулированы и эту тему можно считать закрытой. Добавим, что Польша после войны пыталась компенсировать ущерб, нанесенный немецкими войсками, однако польское правительство под давлением СССР отказалось от своих требований.

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Напомним, в начале полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский потребовал от россии репарации. Дипломат и заслуженный юрист Украины Лана Зеркаль убеждена, что Украина получит репарации от россии без судебной тяжбы и решений.