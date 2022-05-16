Дипломат рассказала, как Украине получить репарации от россиян без решения суда

Для этого достаточно правильного решения Совбеза ООН

Украинский дипломат и заслуженный юрист Украины Лана Зеркаль убеждена, что Украина получит репарации от россии без судебной тяжбы и решений. Для этого нужна только одна вещь.

Об этом она сообщила в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

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По словам Зеркаль, чтобы россия начала выплачивать Украине репарации (возмещение за развязанную войну — ред.), достаточно резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН).

"Репарации мы получим безусловно, для этого даже приговоры судов не нужны. Для этого нужна резолюция Совета безопасности. И у меня очень большая надежда на то, что россия будет лишена своего места в Совбезе ООН, как страна, которая нарушает основные правила этой организации и непосредственно ее устав", — подчеркнула Лана Зеркаль.

Более подробно о том, что такое репарации и в каких случаях их выплачивают – читайте в нашем материале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что российскую федерацию должны заставить выплатить Украине контрибуцию — принудительный послевоенный платеж, который должно заплатить государство, потерпевшее поражение в войне. После этого представитель российских властей Олег Морозов начал откровенно угрожать Польше войной.