Польща вимагатиме від Німеччини колосальні репарації: у чому причина
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Суму визначила спеціально створена комісія
У четвер, 1 вересня, стало відомо, що Польща, яка очолила рейтинг країн-друзів України, вимагатиме від Німеччини репарації у розмірі понад 1,3 трлн доларів за втрати під час Другої світової війни.
Про це заявив лідер правлячої у Польщі консервативної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає bbc. Він розповів, що спеціально створена комісія визначила, що сума репарацій має становити 6,2 трлн польських злотих (близько 1,32 трлн доларів), що є майже третиною нинішнього річного ВВП Німеччини.
"Сума була підрахована найбільш обмеженим, консервативним методом, вона цілком могла б бути більшою", — заявив Качинський на пресконференції, присвяченій 83-м роковинам вторгнення до Польщі німецьких військ 1 вересня 1939 року. Саме у цей день розпочалася Друга світова війна.
Водночас німецька влада відхилила заклик Польщі до переговорів про репарації та заявила, що не збирається нічого виплачувати, повідомляє AFP.
У Німеччині і раніше наголошували, що всі фінансові питання щодо Другої світової війни давно врегульовані й цю тему можна вважати закритою. Додамо, що Польща після війни намагалася компенсувати збитки, завдані німецькими військами, проте польський уряд під тиском СРСР відмовився від своїх вимог.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський вимагав від росії репарації. Дипломат та заслужений юрист України Лана Зеркаль переконана, що Україна отримає репарації від росії без судової тяжби та рішень.