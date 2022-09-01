Польща вимагатиме від Німеччини колосальні репарації: у чому причина

Суму визначила спеціально створена комісія

У четвер, 1 вересня, стало відомо, що Польща, яка очолила рейтинг країн-друзів України, вимагатиме від Німеччини репарації у розмірі понад 1,3 трлн доларів за втрати під час Другої світової війни.

Про це заявив лідер правлячої у Польщі консервативної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає bbc. Він розповів, що спеціально створена комісія визначила, що сума репарацій має становити 6,2 трлн польських злотих (близько 1,32 трлн доларів), що є майже третиною нинішнього річного ВВП Німеччини.

"Сума була підрахована найбільш обмеженим, консервативним методом, вона цілком могла б бути більшою", — заявив Качинський на пресконференції, присвяченій 83-м роковинам вторгнення до Польщі німецьких військ 1 вересня 1939 року. Саме у цей день розпочалася Друга світова війна.

Водночас німецька влада відхилила заклик Польщі до переговорів про репарації та заявила, що не збирається нічого виплачувати, повідомляє AFP.

У Німеччині і раніше наголошували, що всі фінансові питання щодо Другої світової війни давно врегульовані й цю тему можна вважати закритою. Додамо, що Польща після війни намагалася компенсувати збитки, завдані німецькими військами, проте польський уряд під тиском СРСР відмовився від своїх вимог.

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Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський вимагав від росії репарації. Дипломат та заслужений юрист України Лана Зеркаль переконана, що Україна отримає репарації від росії без судової тяжби та рішень.